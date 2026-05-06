Пазарната стойност на Samsung Electronics надхвърли 1 трилион долара

Пазарната стойност на южнокорейската компания Samsung Electronics за първи път премина границата от 1 трилион долара, след като фирмата се възползва от бума при чиповете за изкуствен интелект (AI), който изстреля индекса на фондовата борса в Сеул Kospi до рекордни нива.

Компанията се превърна в ключов играч – редом с местния си конкурент SK hynix – в доставките на високопроизводителни чипове, търсени от фирми, които се надпреварват да не изостават от бързоразвиващата се AI индустрия.

Samsung отчете рекордна печалба за първото тримесечие миналата седмица. Съобщението дойде в момент, когато южнокорейското правителство се стреми да се нареди сред трите най-големи сили в областта на AI в света, заедно със САЩ и Китай.

Акциите на компанията скочиха с близо 12% при сутрешната търговия, изтласквайки пазарната ѝ стойност над прага от 1 трилион долара. SK hynix отбеляза ръст от около 10%, предаде АФП.

Това се случи, докато индексът Kospi, който е еталон за страната, скочи с повече от 5% и за първи път премина границата от 7000 пункта при отварянето на борсата.

Акциите на Samsung са се повишили с около 300% през изминалата година, тъй като AI бумът стимулира растежа на Южна Корея.

Компанията е едва втората азиатска компания след Taiwan Semiconductor Manufacturing, която достигна пазарна капитализация от 1 трилион долара, съобщи финансовата агенция „Блумбърг Нюз“.

Миналата седмица компанията обяви, че оперативната ѝ печалба е скочила със 750% на годишна база до рекордно високо ниво за първото тримесечие от 57,2 трилиона вона (39,3 млрд. долара).

Тя обясни силните резултати с „иновациите в AI технологиите и проактивната реакция на пазара“ и добави, че очаква „силното търсене на памет да продължи“ през второто тримесечие, тъй като изграждането на AI инфраструктура продължава с бързи темпове.

