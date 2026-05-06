Ето коя кола купуват най-много българите от началото на 2026 г.

Българският автомобилен пазар продължава да расте през 2026 г., показват данни за първите четири месеца на годината, цитирани от Best Selling Cars Blog. Между януари и април у нас са регистрирани общо 18 010 нови автомобила, което представлява ръст от 4,5% спрямо същия период на 2025 г.

Най-продаваният модел в България от началото на годината е Toyota Corolla. До края на април от модела са регистрирани 680 автомобила, което му осигурява пазарен дял от 3,8%.

На второ място се нарежда Hyundai i20 с 607 регистрации и ръст от 467,3% спрямо миналата година. Третата позиция е за Skoda Octavia с 571 продадени автомобила, въпреки спад от 15,2% на годишна база.

Сред най-силно представящите се модели през 2026 г. е Citroen C3 Aircross. Моделът достига четвърто място в общото класиране с 478 регистрации и ръст от 2887,5% спрямо същия период на 2025 г. Само през април Citroen C3 Aircross е вторият най-продаван автомобил в България след Toyota Corolla.

В Топ 10 на най-продаваните автомобили от началото на годината попадат още Dacia Duster, Skoda Kodiaq, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota C-HR, Skoda Kamiq и Dacia Sandero.

При марките лидер за периода януари–април е Toyota с 1967 регистрации и пазарен дял от 10,9%. Skoda е втора с 1903 автомобила, а Volkswagen заема третото място с 1435 регистрации.

Hyundai отчита един от най-силните ръстове сред големите производители, като продажбите на марката нарастват с 84,7% до 1391 автомобила. Citroen също бележи сериозно увеличение – 46,4% ръст и 943 регистрации от началото на годината.

Данните показват и засилено присъствие на китайски производители на българския пазар. Dongfeng увеличава продажбите си с над 1000%, а марки като Geely, Haval и Leapmotor също отчитат ръст през първите месеци на 2026 г.

Общият ръст на пазара идва въпреки спада при някои традиционно силни марки. Renault регистрира понижение от 34,8%, а Dacia – спад от 32,8% спрямо същия период на миналата година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN