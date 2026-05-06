Защо в България всичко поскъпва?

Каква е истинската причина

Поскъпването на живота в България е сред най-обсъжданите икономически теми през последните години. Въпросът „защо всичко поскъпва?“ често получава различни политически и емоционални отговори, но икономическата логика зад този процес е значително по-проста.

Според икономиста Георги Ганев, основната причина за ръста на цените е свързана с паричната политика: когато държавата увеличава паричната маса по-бързо, отколкото расте реалното производство, резултатът е инфлация. С други думи, повече пари преследват същото количество стоки и услуги, което естествено води до покачване на цените.

Този процес често остава скрит за обществото, тъй като инфлацията функционира като „невидим данък“, обяснява Ганев пред "Дойче веле". За разлика от прякото облагане или поемането на дълг, инфлацията е политически по-лесна за управление и по-трудна за приписване на конкретна отговорност. Затова нерядко публичният дебат се измества към обвинения в спекула, вместо към структурните причини.

Какви мерки могат да ограничат поскъпването

Предложените решения могат да се разделят на краткосрочни и дългосрочни.

В краткосрочен план ключова роля играе фискалната дисциплина. Балансираният бюджет е основна стъпка за ограничаване на инфлационния натиск. Допълнително се посочва нуждата от по-умерен ръст на заплатите в публичния сектор, както и оптимизация на държавната администрация. Възстановяването на капиталовите разходи на общините също се разглежда като важен инструмент за икономическа стабилност.

В дългосрочен план акцентът пада върху структурни реформи. Сред тях са промени в пенсионната система с по-голяма роля на частния сектор, по-ефективна социална политика, насочена само към реално нуждаещите се, както и премахване на практиката социалната подкрепа да се осъществява чрез изкуствен контрол върху цените.

Особено важен е и енергийният сектор. Повишаването на конкуренцията и преминаването към напълно либерализиран пазар на електроенергия се разглеждат като ключови за по-ефективно ценообразуване и ограничаване на натиска върху бизнеса и домакинствата.

Друг съществен проблем според Ганев е зависимостта на част от бизнеса от държавна подкрепа. Според анализа, устойчивият икономически растеж идва не от преразпределение на ресурси, а от създаване на стойност. Затова е важно да се създаде среда, която насърчава предприемачи, ориентирани към продуктивност и иновации, а не към достъп до публични средства.

Постепенното ограничаване на неефективните субсидии и пренасочването на ресурси към конкурентоспособни сектори може да намали изкривяванията в икономиката и индиректно да облекчи инфлационния натиск.

Поскъпването в България не е случайно явление, нито единствено резултат от спекула. То е пряко свързано с баланса между парична политика, държавни разходи и реална икономическа активност. Ограничаването му изисква комбинация от дисциплинирана фискална политика, структурни реформи и насърчаване на продуктивния бизнес.

В крайна сметка, устойчивото овладяване на цените не минава през краткосрочни административни мерки, а през дълбоки икономически промени и ясна дългосрочна стратегия.