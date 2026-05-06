Петролът поевтиня с над 5% заради надежди за мир в Близкия изток

Международният бенчмарк Brent от Северно море поевтиня до 103,04 долара за барел

Цените на петрола се сринаха на фона на засилени надежди за постигане на мирно споразумение между Съединените щати и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Международният бенчмарк Brent от Северно море поевтиня с 6,2% до 103,04 долара за барел, предаде АФП.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) отчете спад от 6,4% до 95,68 долара за барел.

