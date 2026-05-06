1 USD
1.1686 BGN
За 6 години агнешкото месо е поскъпнало двойно

Десислава Боцева

Цените за килограм днес стигат 18 евро

Гергьовден е и по традиция днес на масата се слага агнешко месо. Цената му обаче сериозно скочи през последната година и днес по-малко българи могат да си го позволят.

През 2020 г. цените на агнешкото месо в България бяха значително по-ниски в сравнение с настоящите нива.
 
Около Великден 2020 г. (април-май), когато пазарът беше повлиян от първата вълна на COVID-19 и ограниченията, цените на дребно за килограм цяло агне се движеха средно между 13 и 16 лева в големите търговски вериги.
 
На пазарите и в по-малките месарници цената за агнешка плешка или бут можеше да достигне 17-19 лева за кг. Фермерските цени (живо тегло) бяха в рамките на 5.50 - 6.50 лв./кг.
 
Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Сравнено с пролетта на 2026 г., когато цените надхвърлят 30-35 лв./кг (около 16-18 евро по данни към 2026 г.), през 2020 г. агнешкото беше почти наполовина по-евтино.
 
Към момента цените на агнешкото месо се движат около 16-18 евро като цената зависи от месото. Агнешкото за готвене върви около 10 евро за кг., котлетите около 13-14 евро.
 
Според животновъди агнешкото става лукс за много българи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

