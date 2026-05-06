За 6 години агнешкото месо е поскъпнало двойно

Цените за килограм днес стигат 18 евро

Гергьовден е и по традиция днес на масата се слага агнешко месо. Цената му обаче сериозно скочи през последната година и днес по-малко българи могат да си го позволят.

През 2020 г. цените на агнешкото месо в България бяха значително по-ниски в сравнение с настоящите нива.

Около Великден 2020 г. (април-май), когато пазарът беше повлиян от първата вълна на COVID-19 и ограниченията, цените на дребно за килограм цяло агне се движеха средно между 13 и 16 лева в големите търговски вериги.

На пазарите и в по-малките месарници цената за агнешка плешка или бут можеше да достигне 17-19 лева за кг. Фермерските цени (живо тегло) бяха в рамките на 5.50 - 6.50 лв./кг.