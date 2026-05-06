Бум на фалитите в България, кои сектори са най-засегнати?

В Централна и Източна Европа обаче се наблюдават по-малко фалити

След две години на понижения, в България през 2025 г. отново се отчита ръст на несъстоятелностите на предприятия, като броят им достига 830 случая спрямо 719 година по-рано, което представлява увеличение с близо 16 на сто. Най-силно засегнати са секторите търговия, туризъм и хотелиерство, като от фалитите са пострадали около 3200 служители, сочи анализ на асоциацията за защита на кредиторите Creditreform.

В България сравнително малко предприятия прибягват до процедура по несъстоятелност, тъй като тя обикновено е продължителна и сложна, поясняват от организацията.

В по-широк регионален контекст в Централна и Източна Европа през 2025 г. не се наблюдава общо увеличение на фалитите, пише БТА. Напротив, броят на случаите е намалял със 7,1 на сто до 36 939 спрямо 39 746 през 2024 г., като нивата се доближават до тези от 2020 г. В осем от дванадесетте изследвани държави е отчетен спад на несъстоятелностите, като понижението варира от 19,4 на сто в Хърватия до 0,6 на сто в Полша. Увеличение е регистрирано само в четири държави - освен в България, също така и в Румъния, Словения и Чехия, като най-силен ръст е отчетен в страната ни (15,9 на сто) и Чехия (11,5 на сто).

По данни на анализа най-засегнатите сектори в Централна и Източна Европа са търговията и услугите. Търговията формира 33,7 на сто от случаите на несъстоятелност, макар и с понижение спрямо 35,5 на сто през 2024 г., докато делът на услугите нараства от 31,4 на сто до 32,7 на сто. Приблизително всеки пети фалит е в строителния сектор, като се наблюдават значителни регионални различия.

В Западна Европа през 2025 г. е отчетен най-високият брой корпоративни фалити от повече от две десетилетия. Според анализа броят им достига 197 610, което е увеличение с 4,8 на сто спрямо 188 623 случая година по-рано.

„Кризата не е само конюнктурна, а е структурна. Слабата световна търговия и геополитическите рискове затрудняват европейските предприятия. В същото време високите цени на енергията и бюрокрацията ограничават конкурентоспособността им“, коментира Патрик-Лудвиг Ханцш от „Кредитреформ“.

Най-силен ръст на фалитите в Западна Европа е отчетен в Швейцария (35,3 на сто), следвана от Гърция (24,4 на сто), Финландия (12,1 на сто) и Германия (8,8 на сто). В Австрия увеличението е 4,3 на сто, докато в страни като Нидерландия, Ирландия и Норвегия се наблюдава спад.

По сектори в Западна Европа най-силен ръст е отчетен при услугите (8,7 на сто), следвани от преработващата промишленост (3,6 на сто) и търговията, включително хотелиерството и ресторантьорството (3 на сто). В строителството броят на несъстоятелностите остава почти без промяна.

В Съединените щати през 2025 г. броят на корпоративните фалити достига най-високото си ниво от пет години насам - 31 810 случая, което е увеличение с 5,3 на сто спрямо предходната година. Анализаторите посочват високите лихви и по-строгите условия за кредитиране като основни фактори, затрудняващи оздравяването на затруднените предприятия.