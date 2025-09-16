1 USD
Технологии Пазарната капитализация на Alphabet достигна 3 трилиона долара

Пазарната капитализация на Alphabet достигна 3 трилиона долара

bTV Бизнес екип

Kомпанията влиза в малкия, но елитен клуб на технологични корпорации

Акциите на Alphabet продължават да поскъпват, изтласквайки пазарната капитализация на технологичния гигант до над 3 трилиона долара, съобщи Euronews. 

Така компанията-майка на Google влиза в малкия, но елитен клуб на технологични корпорации, чиято стойност надхвърля 3 трлн. долара Сред останалите членове са лидерът Nvidia с над 4,2 трлн. долара, Microsoft с приблизително 3,8 трлн. долара и Apple, оценена на 3,5 трлн. долара.

Ръстът на Alphabet бе ускорен през септември след дългоочакваното решение по антимонополното дело в САЩ, продължило почти пет години. Министерството на правосъдието настояваше компанията да продаде браузъра Chrome и дори мобилната система Android заради опасения за конкуренцията. Американски федерален съдия обаче постанови, че Alphabet няма да бъде разделена, макар че ще трябва да споделя данни с конкуренти.

Перспективите пред компанията изглеждат обещаващи. Резултатите за второто тримесечие показаха, че търсенето на продукти, свързани с изкуствен интелект, повишава продажбите – приходите са нараснали с 15%, над очакванията на анализаторите.

В понеделник следобед (15 септември) в Европа акциите на Alphabet поскъпнаха с над 4%, след като от началото на годината са натрупали ръст от повече от 30%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

