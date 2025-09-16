Тръмп съди New York Times за 15 млрд. долара

Тръмп обвинява вестника, че разпространява неверни твърдения за него

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за 15 млрд. долара срещу The New York Times. Той обвинява едно от най-влиятелните американски издания в клевета, злепоставяне и системна пристрастност, като го нарича „говорител“ на Демократическата партия, пише Associated Press.

В пост в собствената си социална мрежа Truth Social Тръмп обвини вестника, че разпространява неверни твърдения за него, семейството и бизнеса му, без да посочва конкретни примери. Той напомни и за подкрепата на Times за Камала Харис по време на президентските избори през 2024 година.

„Днес имам огромната чест да заведа дело за клевета и злепоставяне срещу New York Times на стойност 15 млрд. долара. На New York Times беше позволено твърде дълго да лъже, очерня и клевети мен – и това приключва СЕГА!“, написа Тръмп.

В жалба, внесена във федералния съд в Тампа, адвокатите на Тръмп обвиняват изданието в „системна кампания от неверни, злонамерени и дискредитиращи публикации“, насочени към подкопаване на президентската му кампания и репутация.

В документа се припомнят предишни успешни дела на Тръмп срещу големи медийни компании, сред които ABC News и CBS News (Paramount Global), завършили с многомилионни обезщетения и публични признания за неточности.

