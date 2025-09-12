В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Отпускат близо 50 млн. лв. в подкрепа на ВиК сектора
Средствата са осигурени от Фонд на фондовете (ФнФ) и Фонд ФЛАГ
Ето в какво да инвестираме
България се подготвя да влезе в еврозоната от следващата година и у нас все по-често се обсъжда как и къде да обменим наличните левове в брой. От „Ние, потребителите“ насочват вниманието към друг подход – вместо просто да търсим обменни курсове, можем да вложим част от тези пари в дълготрайни и нужни продукти за бита. Така едновременно ще изпреварим инфлацията, ще намалим наличните пари в брой и ще започнем да спестяваме от бъдещите си доходи, които постъпват основно по банков път и ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно при настъпването на 2026 г.
Ваучери – много търговци предлагат ваучери с определен срок на валидност, които могат да се закупят в лева и да се използват по-късно.
В крайна сметка всеки дом и всяко семейство имат различни нужди и приоритети. Но инвестирането на налични левове в практични и дълготрайни продукти може да се окаже разумна стъпка в несигурни времена.
