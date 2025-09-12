1 USD
БГ Бизнес В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?

В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето в какво да инвестираме

България се подготвя да влезе в еврозоната от следващата година и у нас все по-често се обсъжда как и къде да обменим наличните левове в брой. От „Ние, потребителите“ насочват вниманието към друг подход – вместо просто да търсим обменни курсове, можем да вложим част от тези пари в дълготрайни и нужни продукти за бита. Така едновременно ще изпреварим инфлацията, ще намалим наличните пари в брой и ще започнем да спестяваме от бъдещите си доходи, които постъпват основно по банков път и ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно при настъпването на 2026 г.

Хранителни продукти с дълъг срок на годност

Снимка: Canva

  • Бобови култури – боб, леща, грах. Те се съхраняват с години, запазват хранителните си качества, богати са на протеини, фибри и минерали, а и са евтини и универсални в кухнята.
  • Макаронени изделия – спагети, макарони и други. Издържат до 2 години, приготвят се лесно и се комбинират с различни продукти.
  • Консерви – домати, риба, зеленчуци, плодове. Макар и не най-здравословни, са практичен резерв.
  • Сухи плодове и ядки – орехи, лешници, сушени сливи, кайсии. Те са източник на полезни мазнини и енергия.
  • Мед – почти вечна храна, богата на ценни вещества и с нарастващо търсене.
  • Чай, кафе и подправки – трайни продукти, които неизменно използваме.
  • Битови и хигиенни нужди
  • Лични хигиенни средства – паста за зъби, сапун, шампоан, душ гел.
  • Препарати за почистване – повечето издържат до 3 години.
  • Домашен текстил – матрак, спално бельо, възглавници, завивки, ако се налага подмяна.
    Каква ще е промяната в касовите бележки след влизането в еврозоната?

Подобрения в дома

  • Ремонти и подобрения – всяка подобрена част от жилището е инвестиция за бъдещето.
  • Нови електроуреди – ако старите вече са износени или опасни. По-модерните модели са по-икономични и безопасни.
  • Резервни части – за уреди, които все още работят. Това спестява пари и е по-щадящо за природата.
  • Енергоспестяващи крушки – харчат по-малко ток и издържат до 10 пъти по-дълго.
  • Акумулаторни батерии и зарядно – полезни за домакинства с много електроника.

Здраве и грижа за себе си

  • Домашна аптечка – проверете сроковете на годност и обновете необходимите лекарства.
  • Стоматологични процедури – ако отлагате поставяне на коронка, мост или друг по-скъп ремонт, сега е подходящ момент.

Други варианти

Снимка: Canva

Ваучери – много търговци предлагат ваучери с определен срок на валидност, които могат да се закупят в лева и да се използват по-късно.

В крайна сметка всеки дом и всяко семейство имат различни нужди и приоритети. Но инвестирането на налични левове в практични и дълготрайни продукти може да се окаже разумна стъпка в несигурни времена.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

