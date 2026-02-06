От Австралия до Европа: Тази европейска страна забранява социалните мрежи на децата

Целта е да се установи по-строг контрол върху платформи като TikTok, Snapchat и Instagram

Словения се подготвя за значителна промяна в начина, по който младите хора използват дигиталните технологии. Правителството обяви изготвянето на законопроект, който ще забрани на деца под 15 години достъпа до социални мрежи. С този ход малката централноевропейска държава се включва в нарастващия европейски дебат за въздействието на технологиите върху най-младите потребители.

Вицепремиерът Матей Аркон обяви инициативата след заседание на правителството, като посочи, че въпросът предизвиква интерес не само в Европа, но и извън нея от месеци. Според него предложената мярка е ясен сигнал, че държавата иска да защити децата и юношите в дигиталната среда по-активно, предава pari.com.mk.

Инициативата е подготвена от Министерството на образованието, като в разработката на закона ще участват експерти по образование и дигитални технологии. Целта е да се установи по-строг контрол върху платформи като TikTok, Snapchat и Instagram, които според критиците лесно могат да създадат зависимост у младите потребители.

Словения следва примера на няколко европейски държави. Испания предлага забрана за социални медии за деца под 16 години, а Гърция планира подобни ограничения за лица под 15 години. В Обединеното кралство и Франция също се обсъждат по-строги правила, докато Австралия стана първата страна в света, която през декември 2025 г. законово ограничи достъпа до социални мрежи за деца под 16 години.

Дебатът около забраните обаче е сложен. Европейският парламент през ноември 2025 г. призова за общи действия на ЕС, включително минимална възраст 16 години и ограничения за най-вредните платформи. Евродепутатите предупредиха за рискове за психическото и физическото здраве на децата и за „манипулативни стратегии“, които увеличават дигиталната зависимост.

От друга страна, УНИЦЕФ предупреждава, че пълните забрани могат да имат нежелани последствия. Социалните медии не са само забавление, а важна среда за учене, общуване и себеизразяване, особено за изолирани или маргинализирани деца. Според агенцията на ООН строги ограничения могат да ги насочат към по-малко безопасни и нерегулирани онлайн пространства. Така въпросът остава отворен: дали строгата регулация е необходима мярка за защита на децата или рискован експеримент с непредсказуеми резултати.

