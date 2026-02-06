BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1798 BGN
Петрол
67.28 $/барел
Bitcoin
$66,701.0
БГ Бизнес 30% повече нови инвеститори в първия месец от еврозоната

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

SOFIX сред най-добре представящите се индекси в света

Българска фондова борса стартира 2026 г. със силен инвеститорски интерес. Основният индекс SOFIX стартира с двуцифрен ръст от над 14% още в първите 4 търговски дни след присъединяването на страната към Еврозоната. Той нарасна от 1156,43 до 1323,06 пункта, с паралелно рязко увеличение и на оборота от почти 184%, пише БГНЕС. 

Данните за търговията през януари

Месец януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2.6 пъти спрямо 2025 г., като първият пълен месец в новата валутна среда донесе оживление на пазара. Броят сделки нарасна до 16 442 или 2.8 пъти увеличение на годишна база. Бързата преоценка на водещи публични компании ускори интереса на инвеститорите и доведе до поредица от силни търговски дни през първата половина на месеца. След средата на месеца активността се нормализира, запазвайки ниво над средното от началото на 2025 г.

Еврото увеличи в пъти търговията и оборота на Борсата

Ръст на новите инвеститори и доминираща роля на местните участници

Новите инвеститори през януари се увеличиха с 30%, спрямо същия период от миналата година. Над 90% са местни физически лица.

Чуждестранните инвеститори също сигнализират интерес, с 64% ръст на новите участници. Местните инвеститори, основно индивидуални, реализират около 80% от оборота.

Засилен интерес от чуждестранни инвеститори

„Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около Еврозоната. Истинската задача пред нас е да превърнем този първоначален импулс в устойчива тенденция“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.

Всички индекси на БФБ са на печеливша територия в първата търговска сесия в евро

SOFIX сред най-добре представящите се индекси в света

Пазарното представяне също привлече внимание. SOFIX нарасна с почти 19% и се нареди сред най-добре представящите се индекси в света за месеца. Ръстът беше подкрепен от компании, водени основно от банковия, технологичния и холдинговия сектор – сегменти, чувствителни към намаления валутен риск и подобрените финансови условия.

Сравнението с Хърватия показва, че ефектът от въвеждането на еврото се развива постепенно. Докато в Хърватска активността се засилва по-осезаемо едва след първата година, България стартира с по-силен начален импулс.

