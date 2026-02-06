Най-често срещаните грешки при избор на парола

Как да се предпазим от онлайн измамници?

Използването на една и съща парола за различни онлайн услуги, магазини и имейли, както и избора на лесни комбинации като имена на домашни любимци, рождени дати или последователни числа, са сред най-често срещаните грешки при създаване на пароли. Такива пароли оставят личните данни изключително уязвими.

Експертите предупреждават, че за хакерите и измамниците тези „слаби“ пароли са като отключена врата. Те улесняват достъпа до имейл акаунти, социални мрежи и дори онлайн банкиране. Комисарят по информацията посочва, че измамниците могат да откраднат самоличността ви, да получат достъп до финансови средства или лични снимки и дори да ги използват за изнудване, пише 24ur.

Проблемът се засилва, когато една и съща парола се използва за множество услуги. „Достатъчно е само една услуга да бъде компрометирана и нападателят може да използва същата парола, за да получи достъп до всички останали акаунти. Леките пароли могат да ви лишат от контрол над цифровия ви живот за секунди“, предупреждават специалистите.

Паролите често се разкриват чрез отгатване или чрез специални програми, които използват речници с често срещани комбинации. Имена на домашни любимци, дати на раждане и серийни номера са първите опити при хакерски атаки. Затова никога не съхранявайте пароли в обикновени текстови файлове, тъй като нападателите често проверяват такива места.

Как да се предпазим?

За да се гарантира безопасността, комисарят препоръчва паролите да са поне осем знака, да съдържат главни и малки букви, цифри и специални символи. Един лесен метод е да се създаде парола от началните букви на запомнено изречение, например „Не бъди глупак – създай силна парола!“ или Nb1t-umg!. Важно е също така паролите за различните услуги да се различават.

За допълнителна защита се препоръчва използване на мениджъри на пароли и включване на двуфакторно удостоверяване. Така, освен паролата, ще е необходим и допълнителен код, изпратен на мобилен телефон или генериран от специално приложение, което значително затруднява достъпа на непознати. Освен това е добре периодично да проверявате имейл адресите си чрез портали като Have I Been Pwned и при необходимост да сменяте компрометирани пароли навсякъде, където сте ги използвали.

