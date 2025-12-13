Словенец хакна рутер и получи почти милион евро чрез YouTube

От шега до печеливш бизнес

Всичко започва, когато на Томаж Заман, който по професия е машинен инженер и голям технологичен ентусиаст, му писва от една клавиатура за 900 евро. Недоволството му от скъпата техника го насочва към нова предприемаческа идея.

Ключовият момент? Един случаен видеоклип в YouTube, който той качва почти на шега в края на 2023 г., пише Forbes Словения.

„Два дни преди Коледа си казах, че трябва да публикувам нещо друго, за всеки случай“, спомня си той.

Това видео, в което Томаж обяснява защо е разочарован от домашните интернет рутери и как започва сам да разработва решения, стартирайки с хакване на софтуера на рутера си от интернет доставчика, става тотален хит.

„За една седмица абонатите ми скочиха от 800 на 20 000. Днес те имат над 63 000, а видеото има над два милиона гледания.“

Неочакваният успех на видеото в YouTube не е случаен. Той е плод на голям ентусиазъм, технически познания и едно голямо разочарование от съществуващата техника.

Рутерът, който промени всичко

Всичко започва с досадния рутер на словенския оператор. Когато техникът нехайно му предложил просто да превключи устройството в "режим на мост", Томаж усетил, че проблемът е по-голям: "Имам онлайн устройство, което е безполезно. Дразнеше ме."

Като човек, който знае повече за мрежите от повечето техници, той имал нужда от нещо по-добро. Когато си купил един от най-добрите рутери на пазара, той работел добре, но бил "в грозна метална кутия". Тогава се ражда идеята: да създаде висок клас, красив рутер с отворен код.

"Външният вид е субективен, но факт е, че рутерите са направени от евтина пластмаса, която крием където можем. Когато ги извадим, за да не пречи на сигнала, ни дразнят мигащите светлини, които не разбираме," обяснява Томаж. Ето защо той започва да разработва своя рутер.

Урокът от скъпата клавиатура

Преди рутера, Томаж има предприемачески опит. През 2013 г. основава Codeable – платформа за WordPress разработчици. През 2022 г., когато компанията вече има 23 служители и 35 хиляди клиенти, той продава своя дял. Следващият му проект е спомен, изпълнен със смесица от гордост и горчивина: "най-съвършената клавиатура в света". Инвестиция: 50 000 евро, цена: 900 евро за брой (клавиатурата "Mono")

Резултат: Изработени са 50 бройки (почти 3 кг алуминий), но са продадени само десет.

Проектът се проваля, а производствената цена на брой е 400 евро. Хората го питали: "Защо да купувам това, като мога да взема Logitech за €15 и да го изхвърля след две години?"

Въпреки провала, Томаж е категоричен: "Клавиатурата беше добро училище. Видях всички грешки, които трябваше да видя. Сега не ги повтарям с рутера."

Привличане на инвеститори

Докато търси ново предизвикателство в бизнеса, Томаж започва да прави видеоклипове в YouTube – първо на словенски, после на английски, дълго време без успех. Но през декември 2023 г. "честността, техническото съдържание и личната история" във видеото за рутера се превръщат в златен билет.

След като видеото обикаля социалните мрежи, Томаж казва:

"Хората буквално ми писаха: бихте ли могли да инвестирате?", смее се той.

Първи кръг: 300 000 евро от 12 инвеститори.

Втори кръг: След като не успява с местните рискови капиталисти, той получава още 500 000 евро от бивш инженер на Google.

Общо Томаж събира 800 000 евро за разработката на рутера "Gateway" и финансиране на първите хиляда бройки. За да формализира инвестициите бързо, използва схемата SAFE на Y Combinator: "Беше подписано практически на една страница... и седмица по-късно парите бяха в сметката."

Изработка

Изработката на рутера "Gateway" се ръководи от компанията Mono Technologies, регистрирана в Делауеър (САЩ) по настояване на американските инвеститори. Ключовият екип включва електроинженера Аляж Титорич (съсобственик) и програмиста Матяж Мухич.

Томаж залага на европейско производство за най-високо качество:

Печатната платка: Произведена в L-TEK, Словения.

Корпус и компоненти: Изработени в Унгария и други части на Европа.

Това е високопроизводителен рутер на цена от 600 долара, което прави разработката дълга и скъпа. Тъй като "Хардуерът не е софтуер," грешките са трайни. Въпреки това, Томаж поема голям риск:

"Няма да правим допълнителна серия от тестове. Ще поръчаме хиляда бройки и ще се доверим на собствения си дизайн. Поемаме рискове, защото трябва."

Бъдещето

Първият модел, Gateway, е насочен към технологичните ентусиасти. Той ще бъде в прозрачен корпус, с отворен софтуер и много функции за свързване на сензори, уреди и други устройства. Целта е да се изгради активна общност, която да дава обратна връзка и дори да пише код за операционната система.

Заман, който обича да работи нощем, когато е тихо, има проста философия: "Винаги съм трябвало да правя нещо. Не за пари, а защото съм любопитен."

Всичко в съвременните рутери го дразни – от дизайна до надеждността. Затова той се стреми към най-високо качество: алуминиеви корпуси, мощен процесор, 10-гигабитови скорости.

Неговата визия е ясна: "Не се стремя към най-ниската цена. Това винаги означава поражение."

Той е превърнал една шега в YouTube в сериозен бизнес, а провалената клавиатура в ценен урок. Подходът му е прост: "Ако аз имам този проблем, значи го има и някой друг. И ако мога да го реша сам, мога да го реша и за някой друг."

