Това е най-мръсният предмет в хотелската стая, който почти никога не се почиства

Експерт съветва как да се предпазим от мръсни предмети

Във всяка хотелска стая има един предмет, който е бил докосван от всички предишни гости и почти никога не се почиства както трябва – дистанционното за телевизора. Експертът по пътувания Андреа Платания от Transfeero съветва винаги да го проверявате веднага щом влезете в стаята. Според нея персоналът често сменя чаршафите, изчиства банята и изхвърля боклука, но дистанционното остава пренебрегнато, въпреки че е един от най-често докосваните предмети.

Снимка: iStock

Експертите препоръчват преди употреба да го избършете с антибактериална кърпичка или да го поставите в прозрачна пластмасова торбичка. Макар да изглежда прекалено, този метод е логичен, като се има предвид колко хора са го докосвали без да си мият ръцете. Проучване на списание „Тайм“ установи, че дистанционните могат да съдържат до пет пъти повече бактерии от допустимото ниво.

Във форумите и социалните мрежи потребители предлагат различни трикове за защита – например да покриете дистанционното с торбичка за лед, за да избегнете контакт с микробите. Някои потребители обаче смятат, че прекаленото притеснение е излишно и дори предлагат шеговити „лайфхаци“ като терапия за тези, които се паникьосват.

Освен дистанционното, и други обекти в стаята могат да крият изненади. Чайниците, например, рядко се проверяват щателно от домакините, а Платания споделя случаи, в които гости са слагали в тях предмети, които не би трябвало да бъдат там. Затова е добре винаги да ги изплакнете преди употреба, за да избегнете неприятни изненади при сутрешния чай.

Минибаровете също не са напълно безопасни. Според експерта, в някои случаи хора са оставяли в бутилки течности с неподходящо съдържание, които след това са били отваряни от следващите гости, мислейки, че става дума за нормална напитка.

В заключение, Платания съветва внимателност при контакт с обекти, които са често докосвани, и използването на прости мерки за дезинфекция. Това включва не само дистанционното за телевизор, но и други потенциално мръсни предмети като чайници и минибарове, за да се гарантира безопасен и комфортен престой.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN