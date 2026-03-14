Селото в Родопите, където 7 милионери са съседи

В сърцето на Южна България, сгушено в община Асеновград, област Пловдив, се намира малкото село Мостово. Макар и почти неизвестно за мнозина, населеното място привлича внимание с любопитен факт – именно оттук произлизат седем от най-богатите граждани на Пловдив.

По данни, цитирани от официалния сайт на община Асеновград, постоянните жители са 40 към 15.09.2020 г. Въпреки скромното си население, Мостово се оказва изненадващ източник на успешни и заможни хора, които днес са сред най-състоятелните в областния град, пише вестник „Марица“.

Другото име, с което е известно селото е Милионерово.

„Та какво лошо има! Най-богатите хора в Пловидв и Асенонград са от Мостове. Имаме 6-7 милионери, имаме си и две мечки! Закъде село без мечки и милионери“, казва Райчо Тютюнджиев пред вестника.

Разположено сред живописната природа на Родопите, селото пази типичната атмосфера на българско планинско селище – тихи улици, малко къщи и спокойствие, което рязко контрастира с динамичния живот на богатите му наследници в големия град.

Над селото на около 3 километра се намира прочутият манастир „Кръстова гора”, който ежедневно се посещава от стотици туристи от цяла България. През селото преминава река Сушица, която извира под Караджов камък. През годините реката си е направила пещера, през която минава и се влива в село Юго

Историята на Мостово показва как дори най-малките населени места могат да дадат начало на големи успехи. Макар днес населението му да е малобройно, селото остава част от житейския път на редица успели хора от Пловдив.

