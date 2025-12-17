Бивш британски финансов министър се присъедини към OpenAI

Според него това е най-вълнуващата и обещаваща компания в света в момента

Бившият британски финансов министър Джордж Озбърн се присъединява към гиганта в областта на изкуствения интелект OpenAI, съобщи BBC.

Той ще оглави програмата OpenAI for Countries, чиято цел е да подпомага правителствата в увеличаването на капацитета им в сферата на изкуствения интелект.

Обявявайки новата си роля, базирана в Лондон, Озбърн заяви, че за него е привилегия да се присъедини към компанията.

„Наскоро си зададох въпроса: коя е най-вълнуващата и обещаваща компания в света в момента? Отговорът, според мен, е OpenAI“, написа той в социалната мрежа X.

Назначението идва на фона на новини, че правителствените преговори между Великобритания и САЩ за технологично споразумение, включващо по-тясно сътрудничество в областта на изкуствения интелект, са в застой.

Главният директор по глобалните въпроси на OpenAI Крис Лихейн заяви, че решението на Озбърн да се присъедини към компанията отразява „споделеното убеждение, че изкуственият интелект се превръща в критична инфраструктура – и че ранните решения за това как се изгражда, управлява и прилага ще оформят икономиката и геополитиката за години напред“.

Програмата OpenAI for Countries има за цел да работи с правителства, „за да се гарантира, че глобалните AI системи се изграждат върху демократични ценности“, написа Лихейн в LinkedIn, цитирана от БГНЕС. До момента инициативата е ангажирала над 50 държави.

По думите му Озбърн ще работи с правителствата за развитие на AI инфраструктура, повишаване на грамотността в областта на изкуствения интелект и използване на AI за подобряване на публичните услуги. „В новата си роля Джордж ще помогне за разширяване на съществуващите партньорства и за изграждането на нови“, допълни Лихейн.

Озбърн, който е водещ на подкаст и председател на Британския музей, заяви, че е взел решението след разговори с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и главния оперативен директор Брад Лайткап. По думите му двамата са „изключително впечатляващи лидери“, които „дълбоко се грижат за мисията изкуственият интелект да се развива отговорно и ползите от него да достигат до всички“.

„Точно това цели инициативата OpenAI for Countries – да помогне на обществата по света да споделят възможностите, които тази мощна технология предлага“, добави Озбърн.

Той съобщи още, че напуска настоящата си позиция в инвестиционната банка Evercore, което определи като „много трудна раздяла“. Преди това Озбърн беше и главен редактор на вестник Evening Standard в периода 2017–2020 г.

Новината идва в момент, когато британското правителство подчертава, че остава в активен диалог с администрацията на САЩ относно мащабно технологично споразумение. Сделката, обявена през септември, включваше планирани инвестиции за 31 млрд. паунда от технологични гиганти като Nvidia и Google, но по-късно се появиха информации, че „по-широки разногласия“ между Лондон и Вашингтон са забавили преговорите.

Назначението на Озбърн съвпада и с бума на инвестициите в изкуствен интелект, както и с нарастващите опасения от потенциален балон на AI пазара. По-рано този месец Английската централна банка предупреди за възможна „рязка корекция“ в оценките на големите технологични компании, като отбеляза, че растежът на сектора на изкуствения интелект през следващите пет години ще бъде подхранван от трилиони долари дълг.

