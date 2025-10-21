Когато Amazon киха, интернет се разболява: Защо 1000 уебсайта се сринаха?

Твърде зависими ли сме от едно компания?

В понеделник кошмарът на всички мениджъри на социални мрежи по света стана реалност – Canva спря да работи. Заедно с Canva и редица други приложения и игри се сринаха, което затрудни работата на хората по света. След поредния срив, на дневен ред изскочи въпросът: До колко сме зависими от една компания?

От публикация на Sky News стана ясно, че голямото прекъсване, което засегна милиони потребители е възникнало в инфраструктурана на Amazon Web Services (AWS) – компания, която захранва огромна част от съвремения интернет. Оказа се, че последствията за компаниите не са никак малки.

1000 компании в затруднено положение

Какво точно се е случвало и защо един-единствен технически проблем е свалил половината интернет, обяснява пред Tportal проф. д-р Ведран Дакич от университета Algebra Bernays.

Проблемите са започнали рано в понеделник сутринта, когато засягат десетки популярни сайтове и приложения, включително Snapchat, Canva, Fortnite, Roblox, Prime Video, Duolingo, Signal, Slack и Zoom, както и части от банкови и авиокомпанийни системи във Великобритания и САЩ.

Downdetector съобщава пред BBC, че е получил сигнали, според които повече от 1000 фирми изпитват проблеми.

Три часа проблеми

След почти три часа, Amazon успя да стабилизира системите си и обяви, че повечето услуги постепенно се връщат към нормалното си функциониране.

По-късно компанията обяви, че причината най-вероятно е техническа повреда в региона US-EAST-1, разположен в Северна Вирджиния, една от най-натоварените точки на интернет инфраструктурата в света. Този регион служи като „основен център“, през който преминават огромен брой цифрови услуги, а когато той спре, последствията са глобални.

„Като телефонен указател без номера“

„Имаше прекъсване в един от най-натоварените региони на AWS в САЩ (US-EAST-1), който служи като основен център за голям брой приложения и услуги. Този регион е като магистрала - когато се задръсти, трафикът спира за всички, които разчитат на него. Въпреки че е единен център за данни, огромен брой услуги по целия свят разчитат на него“, обяснява проф. д-р Ведран Дакич пред tportal.

Впоследствие Amazon потвърди, че проблемът е свързан с разрешаването на DNS, което означава, че приложенията временно са загубили способността си да „намират“ сървърите, към които са свързани.

„DNS е интернет директория, която преобразува имена като snapchat.com в действителни адреси. Когато DNS не работи, приложенията не могат да намерят услугата, към която искат да се свържат – все едно имате телефонен указател без номера“, обяснява Дакич.

Въпреки че физическите сървъри и базите данни не бяха компрометирани, много приложения бяха ефективно откъснати от данните си за няколко часа. По-късно Amazon обяви, че системите са „показали значителни признаци на възстановяване“, но добави, че „някои услуги все още не са напълно стабилни“.

Няма признаци за кибератака

Като се има предвид, че хакерските атаки и инцидентите във веригите за доставки стават все по-чести, възникна и въпросът дали сривът може да е резултат от злонамерена дейност. „Засега няма признаци за атака, а Amazon описва всичко като техническа повреда. Това е най-честата причина за подобни инциденти - грешка в инфраструктурата или софтуера, не непременно опит за хакерска атака“, казва Дакич.

Той обаче отбелязва, че хакерите често използват подобни ситуации, за да разпространяват измами и невярна информация. „Те не сриват AWS, а експлоатират паниката на потребителите. В такива моменти се появяват фалшиви съобщения, които се преструват, че поддържат приложения, които не работят“.

Твърде зависими ли сме от една компания?

На въпроса дали новият инцидент показва, че сме твърде зависими от една компания, професор Дакич отговаря:

„Частично да. AWS е ключова част от глобалната инфраструктура и много компании нямат резервен план в друг регион или при друг доставчик. Такива прекъсвания са напомняне, че рискът е концентриран – един отказ има глобални последици. По същия начин, подобни ситуации могат да доведат до ускоряване на миграцията на данни и приложения „обратно“ към частни центрове за данни, процес, който набра значителен импулс през последните години.“

