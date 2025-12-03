BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Последвайте ни
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Технологии OpenAI обяви „код червено“ поради ожесточена конкуренция

OpenAI обяви „код червено“ поради ожесточена конкуренция

 

Големите инвеститори са нетърпеливи да придобият акции в компанията

Изпълнителният директор на OpenAI, Сам Олтман, обяви „код червено“ в цялата компания, тъй като технологията ChatGPT се сблъсква с ожесточена конкуренция от други големи технологични компании, особено Google, съобщиха американските медии.

В меморандум до персонала Олтман съобщи на служителите, че компанията е „в критичен момент за ChatGPT“ и че трябва да се отделят ресурси за отблъскване на новата конкуренция на чатбота.

Майли Сайръс вече е сгодена: Колко струва годежният пръстен?

Олтман заяви, че други проекти ще бъдат отложени, включително планът за въвеждане на реклами в чатбота, предаде АФП.

Според меморандума, „код червено“ означава, че OpenAI ще забави и развитието на други продукти, като AI агенти, които имат за цел да автоматизират задачи, свързани с пазаруването и здравето, съоббщи БГНЕС.

Три ученички създават приложение, което свързва предприемачи с инвеститори

Големите инвеститори са нетърпеливи да придобият акции в компанията, но нарастват въпросите за това как тя може да генерира приходи, които да съответстват на огромните разходи за предоставяне на AI на стотиците милиони потребители, по-голямата част от които използват услугата безплатно.

Миналия месец Google представи най-новия си AI модел Gemini, с което отбеляза драматичен обрат, след като преди три години беше изненадан от пускането на ChatGPT и беше осмиван за ранните си грешки в преследването на OpenAI.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата