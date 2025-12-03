Сърбия позволява плащанията и трансакциите за петролната компания NIS тази седмица

Мярката, която е временна, цели да позволи на NIS да изплаща заплати и да извършва други ключови плащания

Сръбският президент Александър Вучич заяви във вторник, че правителството ще разреши плащанията и трансакциите за санкционираната от САЩ петролна компания NIS до края на седмицата, въпреки риска от вторични санкции, съобщи Ройтерс, цитира БНР.

Снимка: Reuters

Мярката, която е временна, цели да позволи на NIS да изплаща заплати и да извършва други ключови плащания, след като Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на сръбската рафинерия през октомври. Ограниченията са част от по-широките мерки срещу руската енергийна индустрия след нахлуването на Москва в Украйна, отбелязва агенцията.

Компанията съобщи, че е започнала процес по спиране на единствената рафинерия в Сърбия заради недостиг на суров петрол и американските санкции. В изявление се уточнява, че дейностите по спиране се организират така, че съоръженията да могат да бъдат рестартирани веднага щом бъде осигурена суровина.

Миналата седмица рафинерията на NIS в Панчево прекрати производство и премина в режим на празен ход – етап, предхождащ пълното спиране. Междувременно руските „Газпром нефт“ и „Газпром“, които държат мажоритарния дял в NIS, трябва да се освободят от собствеността си, тъй като именно тя поставя компанията под американските санкции.

Сърбия е изправена пред риск от вторични санкции, ако нейните банки, включително централната банка, продължат да обработват плащания, но Вучич заяви, че те ще продължат до понеделник. Той подчерта, че решението е взето „на риск за Сърбия“, за да бъдат осигурени заплатите и текущите плащания на NIS.

Спирането на рафинерията, която има капацитет от 4,8 млн. тона годишно, би засегнало сериозно сръбската икономика: компанията, която наема около 14 000 души, формира приблизително 5% от БВП и 10% от бюджетните приходи. Страната разполага с краткосрочни резерви и в момента покрива основните си нужди чрез внос от Унгария, но Вучич предупреди за възможни логистични затруднения, включително при доставките на горива поради ограничените възможности за съхранение и разтоварване. Миналата седмица той заяви, че Белград дава на руските собственици 50 дни да продадат дела си в NIS, в противен случай правителството ще поеме операциите и ще отправи оферта за изкупуване.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN