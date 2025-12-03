Италия въвежда ново правило на ски пистите си

Глобата за неизпълнението му е солена

Италия официално започна зимния сезон със значителна промяна - от 1 ноември 2025 г. защитните каски станаха задължителни за всички потребители на ски пистите.

Това правило важи за скиори, сноубордисти, хора на шейни, както и за еднодневни посетители, които просто преминават границата на ски центъра. Така Италия стана първата страна в Европа, която въведе универсално задължение за носене на каски за всички възрасти, с цел намаляване на риска от сериозни наранявания на главата, пише Kurir.rs.

Какво включват новите правила?

Съгласно новия регламент, всеки трябва да носи каска, която има маркировка CE, която гарантира, че екипировката отговаря на европейските стандарти за безопасност и опазване на здравето.

Въпреки че според данните на консорциума Dolomiti Superski около 95% от скиорите вече са използвали каска, властите решиха да я направят задължителна за всички, след като в предишни години правилата бяха постепенно въвеждани за непълнолетни скиори, първо за под 14 години, след това за под 18 години.

Нарушаването на разпоредбите може да доведе до глоба до 200 евро или временно конфискация на ски картата до три дни. Италианските служби подчертават, че информацията е предоставена на всички нива и че няма извинения.

Къде каските вече са задължителни за деца?

Въпреки че никоя друга държава все още не е направила това задължително за всички възрасти, някои европейски държави изискват каски за деца:

-Хърватия и Словения - задължителни каски за деца до 14 години

-Австрия - задължителна за лица под 15 години (в повечето провинции: Залцбург, Щирия...)

-Полша - задължителна за лица под 16 години.

