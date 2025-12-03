Газът в Европа падна под 28 евро за мегаватчас за първи път от април 2024 г.

Умереното потребление на газ за отопление от европейските комунални услуги позволи хранилищата на ЕС да останат запълнени около 75%

Европейските фючърси на природния газ продължават да поевтиняват за втора поредна седмица, като за пръв път от началото на април 2024 г. се търгуват под 28 евро за мегаватчас (MWh). Спадът се подкрепя от очаквания за достатъчно предлагане на синьото гориво, съчетани с умерено търсене в краткосрочен план, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

През годината американските производители на втечнен природен газ увеличиха своя експортен капацитет, а рекордното производство доведе до нови върхове в износа през последното тримесечие. За европейските пазари допълнителен ефект оказа и по-слабото търсене от ключови азиатски вносители.

Умереното потребление на газ за отопление от европейските комунални услуги позволи хранилищата на ЕС да останат запълнени около 75% към края на ноември (75,3% към 30 ноември, по данни на GIE). Нивото все пак остава с около 10 процентни пункта под запълняемостта година по-рано (85,41% към 30 ноември 2024 г.).

Натиск върху цените надолу продължават да оказват и очакванията за евентуално прекратяване на огъня между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, пише БНР.

Към 16:45 ч. българско време януарските фючърси на нидерландския хъб TTF поевтиняват с 1,3% до 27,84 евро/MWh, след като по-рано през деня достигнаха дъно от 27,51 евро – най-ниско ниво от първата седмица на април 2024 г. Фючърсите TTF за първото тримесечие на 2026 г. се търгуват малко под 27,80 евро/MWh, а тези за второто тримесечие на следващата година – около 26,70 евро/MWh.

