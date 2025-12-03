BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Последвайте ни
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Свят Газът в Европа падна под 28 евро за мегаватчас за първи път от април 2024 г.

Газът в Европа падна под 28 евро за мегаватчас за първи път от април 2024 г.

bTV Бизнес екип

Умереното потребление на газ за отопление от европейските комунални услуги позволи хранилищата на ЕС да останат запълнени около 75%

Европейските фючърси на природния газ продължават да поевтиняват за втора поредна седмица, като за пръв път от началото на април 2024 г. се търгуват под 28 евро за мегаватчас (MWh). Спадът се подкрепя от очаквания за достатъчно предлагане на синьото гориво, съчетани с умерено търсене в краткосрочен план, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

През годината американските производители на втечнен природен газ увеличиха своя експортен капацитет, а рекордното производство доведе до нови върхове в износа през последното тримесечие. За европейските пазари допълнителен ефект оказа и по-слабото търсене от ключови азиатски вносители.

Умереното потребление на газ за отопление от европейските комунални услуги позволи хранилищата на ЕС да останат запълнени около 75% към края на ноември (75,3% към 30 ноември, по данни на GIE). Нивото все пак остава с около 10 процентни пункта под запълняемостта година по-рано (85,41% към 30 ноември 2024 г.).

Хърватската компания може да доставя петрол на Сърбия, след като NIS получи лиценз

Натиск върху цените надолу продължават да оказват и очакванията за евентуално прекратяване на огъня между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, пише БНР.

Към 16:45 ч. българско време януарските фючърси на нидерландския хъб TTF поевтиняват с 1,3% до 27,84 евро/MWh, след като по-рано през деня достигнаха дъно от 27,51 евро най-ниско ниво от първата седмица на април 2024 г. Фючърсите TTF за първото тримесечие на 2026 г. се търгуват малко под 27,80 евро/MWh, а тези за второто тримесечие на следващата година около 26,70 евро/MWh.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата