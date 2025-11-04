OpenAI и Amazon сключиха сделка за 38 млрд. долара за облачни AI услуги

OpenAI ще получи достъп до „стотици хиляди“ специализирани AI чипове на Nvidia

OpenAI и Amazon подписаха мащабно споразумение на стойност 38 милиарда долара (около 33 милиарда евро), което ще позволи на създателя на ChatGPT да използва инфраструктурата на Amazon за управление на своите системи с изкуствен интелект в центровете за данни на компанията в САЩ. Сделката, обявена в понеделник, бележи нов етап в отношенията между двата технологични гиганта и отразява нарастващото значение на изчислителната мощност за развитието на модерни AI технологии, предава Euronews.

Снимка: Pexels

В рамките на партньорството OpenAI ще получи достъп до „стотици хиляди“ специализирани AI чипове на Nvidia чрез платформата Amazon Web Services (AWS), които ще захранват нейните системи и инструменти. Само часове след новината акциите на Amazon поскъпнаха с 4%, което показва доверието на инвеститорите в стратегическата посока на компанията. Споразумението идва само дни след промяната на отношенията между OpenAI и дългогодишния ѝ партньор Microsoft, който до тази година беше изключителен доставчик на облачни услуги за стартъпа.

Миналата седмица регулаторните органи на Калифорния и Делауеър дадоха зелена светлина на базираната в Сан Франциско OpenAI да пристъпи към преструктуриране в нова бизнес форма, която ще ѝ позволи по-лесно да набира капитал и да работи с цел печалба.

„Бързото развитие на технологиите за изкуствен интелект създаде безпрецедентно търсене на изчислителна мощност“, се посочва в изявление на Amazon. Компанията уточнява, че OpenAI ще започне веднага да използва изчислителните ресурси на AWS, като пълният капацитет се очаква да бъде внедрен до края на 2026 г., с възможност за разширяване през 2027 г. и след това.

Снимка: Getty Images / iStock

Разработването и поддържането на системи с изкуствен интелект изисква колосални ресурси – както енергийни, така и изчислителни. OpenAI отдавна заявява, че има нужда от разширяване на инфраструктурата, за да може да създава нови модели и да поддържа съществуващи продукти като ChatGPT, който вече има стотици милиони потребители по света. Компанията е отделила над 1 трилион долара (около 870 милиарда евро) за AI инициативи, включително проекти за центрове за данни с Oracle и SoftBank, както и договори за доставка на полупроводници с Nvidia, AMD и Broadcom.

Някои инвеститори обаче изразяват притеснения относно „кръговия“ характер на тези сделки, тъй като OpenAI все още не е печеливша и зависи от бъдещи очаквания за доходи, за да покрива разходите си за инфраструктура. Главният изпълнителен директор Сам Алтман отхвърли тези съмнения, наричайки ги „задъхани спекулации“ и подчерта, че приходите на компанията растат стремглаво. В същото време Amazon продължава да укрепва позициите си в AI сектора, като вече е основният облачен доставчик и на конкурента на OpenAI — Anthropic, създател на чатбота Claude.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN