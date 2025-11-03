ChatGPT спира да дава медицински, правни и финансови съвети

Платформата ще бъде само образователен инструмент, а не заместител на професионални консултации

OpenAI официално забранява на ChatGPT да предоставя медицински, правни или финансови съвети поради растящите опасения от съдебни дела и регулаторен натиск. Новите „правила на ChatGPT“ целят да превърнат платформата единствено в образователен инструмент, а не в заместител на професионални консултации.

Дълго време потребителите възприемаха модели като ChatGPT като всезнаещи виртуални съветници, способни да помагат при всяка житейска дилема – от странни кожни обриви до изготвяне на завещания. Но тази епоха приключва. От 29 октомври насам, според информацията на NEXTA, ChatGPT вече няма право да предоставя конкретни съвети в области като медицина, право или финанси. Ботът е официално определен като инструмент за обучение, а не като консултант. Причината е страхът от съдебна отговорност и нарастващият регулаторен натиск, които принуждават технологичните гиганти да бъдат предпазливи.

Новата политика гласи, че ChatGPT ще обяснява само общи принципи и механизми, като винаги насочва потребителите към лекар, адвокат или финансов експерт. Тези промени са пряк отговор на многократни случаи, в които потребители са се доверявали на ChatGPT за сериозни решения.

Освен официално забранените сфери, ChatGPT остава ненадежден при ситуации с висок риск или в реално време. Моделът не може да усети миризма на газ, да реагира при аларма или да предоставя актуални данни в динамична среда. Подобно, той често греши в прогнози за спортни събития, комарджийски залози или финансови резултати. Използването му за такива цели може да доведе до сериозни загуби или погрешни решения, пише ibtimes.

Под натиска на закона и обществото, ChatGPT официално се връща към първоначалната си роля – инструмент за обучение и помощ, а не заместител на човешката експертиза. В крайна сметка изводът е ясен, ChatGPT може да бъде полезен партньор, но не и надежден професионален съветник.

