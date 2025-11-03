1 USD
ChatGPT спира да дава медицински, правни и финансови съвети

ChatGPT спира да дава медицински, правни и финансови съвети

bTV Бизнес екип

Платформата ще бъде само образователен инструмент, а не заместител на професионални консултации

OpenAI официално забранява на ChatGPT да предоставя медицински, правни или финансови съвети поради растящите опасения от съдебни дела и регулаторен натиск. Новите правила на ChatGPT“ целят да превърнат платформата единствено в образователен инструмент, а не в заместител на професионални консултации.

Снимка: iStock

Дълго време потребителите възприемаха модели като ChatGPT като всезнаещи виртуални съветници, способни да помагат при всяка житейска дилема от странни кожни обриви до изготвяне на завещания. Но тази епоха приключва. От 29 октомври насам, според информацията на NEXTA, ChatGPT вече няма право да предоставя конкретни съвети в области като медицина, право или финанси. Ботът е официално определен като инструмент за обучение, а не като консултант. Причината е страхът от съдебна отговорност и нарастващият регулаторен натиск, които принуждават технологичните гиганти да бъдат предпазливи.

Новата политика гласи, че ChatGPT ще обяснява само общи принципи и механизми, като винаги насочва потребителите към лекар, адвокат или финансов експерт. Тези промени са пряк отговор на многократни случаи, в които потребители са се доверявали на ChatGPT за сериозни решения. 

Снимка: Pexels

Освен официално забранените сфери, ChatGPT остава ненадежден при ситуации с висок риск или в реално време. Моделът не може да усети миризма на газ, да реагира при аларма или да предоставя актуални данни в динамична среда. Подобно, той често греши в прогнози за спортни събития, комарджийски залози или финансови резултати. Използването му за такива цели може да доведе до сериозни загуби или погрешни решения, пише ibtimes. 

Илон Мъск иска да представи прототип на летяща Tesla до края на годината

Под натиска на закона и обществото, ChatGPT официално се връща към първоначалната си роля инструмент за обучение и помощ, а не заместител на човешката експертиза. В крайна сметка изводът е ясен, ChatGPT може да бъде полезен партньор, но не и надежден професионален съветник.

