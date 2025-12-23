BGN → EUR
Свят Сърбия удължи договора за доставки на руски газ до 31 март

Сърбия удължи договора за доставки на руски газ до 31 март

bTV Бизнес екип

Вучич припомни, че дългосрочният договор за доставка на руски газ за Сърбия изтича в края на настоящата година

Белград е постигнал договорка с Москва за удължаване на газовите доставки с още три месеца до 31 март, съобщи сръбският президент Александър Вучич, цитиран от БГНЕС.

Снимка: EPA/Reuters

Той увери, че гражданите могат да бъдат спокойни за предстоящия зимен сезон, тъй като страната ще разполага както с електроенергия, така и с необходимите количества газ. Изявлението бе направено пред журналисти след церемония по връчване на договори на отличили се студенти от медицинските факултети и средните медицински училища.

Вучич припомни, че дългосрочният договор за доставка на руски газ за Сърбия изтича в края на настоящата година, което прави постигнатото временно удължаване особено важно. По темата за евентуалното придобиване на мажоритарния руски дял в Петролната индустрия на Сърбия (НИС) от унгарската компания МОЛ, президентът заяви, че руската страна вече води разговори с МОЛ и изрази надежда сделката да бъде финализирана възможно най-скоро. Той потвърди, че разполага с информация за преговори между Газпром“ и МОЛ относно евентуалната продажба на НИС.

Българските туристи пълнят хотелите в Охрид за Нова година

Нямаме нищо против унгарците са наши приятели. Важно е този въпрос да се реши възможно най-бързо“, подчерта Вучич, като допълни, че американските санкции срещу НИС са в сила от 75 дни, без до момента да е имало недостиг на горива. В същото време той предупреди, че няма възможност ежедневно да се внасят достатъчни количества дизел и че този проблем изисква спешно решение.

Сръбският президент отхвърли и твърденията на опозицията, че страната се връща към ситуацията от 90-те години. По думите му подобни внушения са носталгични и нямат връзка с реалността, тъй като хората в Сърбия се интересуват най-вече от стабилност и перспектива за бъдещето и подкрепят онези, които могат да им ги осигурят.

