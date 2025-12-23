Сърбия удължи договора за доставки на руски газ до 31 март

Вучич припомни, че дългосрочният договор за доставка на руски газ за Сърбия изтича в края на настоящата година

Белград е постигнал договорка с Москва за удължаване на газовите доставки с още три месеца – до 31 март, съобщи сръбският президент Александър Вучич, цитиран от БГНЕС.

Снимка: EPA/Reuters

Той увери, че гражданите могат да бъдат спокойни за предстоящия зимен сезон, тъй като страната ще разполага както с електроенергия, така и с необходимите количества газ. Изявлението бе направено пред журналисти след церемония по връчване на договори на отличили се студенти от медицинските факултети и средните медицински училища.

Вучич припомни, че дългосрочният договор за доставка на руски газ за Сърбия изтича в края на настоящата година, което прави постигнатото временно удължаване особено важно. По темата за евентуалното придобиване на мажоритарния руски дял в Петролната индустрия на Сърбия (НИС) от унгарската компания МОЛ, президентът заяви, че руската страна вече води разговори с МОЛ и изрази надежда сделката да бъде финализирана възможно най-скоро. Той потвърди, че разполага с информация за преговори между „Газпром“ и МОЛ относно евентуалната продажба на НИС.

„Нямаме нищо против – унгарците са наши приятели. Важно е този въпрос да се реши възможно най-бързо“, подчерта Вучич, като допълни, че американските санкции срещу НИС са в сила от 75 дни, без до момента да е имало недостиг на горива. В същото време той предупреди, че няма възможност ежедневно да се внасят достатъчни количества дизел и че този проблем изисква спешно решение.

Сръбският президент отхвърли и твърденията на опозицията, че страната се връща към ситуацията от 90-те години. По думите му подобни внушения са носталгични и нямат връзка с реалността, тъй като хората в Сърбия се интересуват най-вече от стабилност и перспектива за бъдещето и подкрепят онези, които могат да им ги осигурят.

