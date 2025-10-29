Nvidia доближи историческия праг от 5 трлн. долара заради AI бума

Акциите на компанията скочиха с нови 2,8%

Tехнологичният гигант Nvidia вече е на ръба да стане първата компания, чиято пазарна капитализация преминава границата от 5 трлн. долара след зашеметяващо поскъпване на акциите, което превърна дизайнера на чипове в "перлата в короната" на бума на изкуствения интелект.

Акциите на компанията, базирана в Санта Клара, Калифорния, скочиха с нови 2,8% в предварителната търговия на Уолстрийт, следвайки вчерашното покачване с 6%, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуан обяви, че има поръчки за ИИ чипове за 500 милиарда долара и разкри планове за изграждане на седем суперкомпютъра за правителството на САЩ, предаде Reuters, цитиран от БНР.

Съобщенията на Хуан, направени на конференцията на разработчиците на Nvidia във Вашингтон, засилиха доверието на инвеститорите в ролята на компанията в центъра на глобалния бум на изкуствения интелект. Така например, един от суперкомпютрите, изградени от Oracle, ще побере 100 000 чипа Blackwell на Nvidia.

Възходът на Nvidia към пазарна оценка от 5 трлн. долара идва в момент, когато други компаниите като Apple и Microsoft преминаха границата от 4 трлн. долара, присъединявайки се към редиците на технологичните гиганти, които променят облика на световните пазари.

Акциите на Apple поскъпнаха през последни дни със силни продажби на новите смартфони на компанията iPhone 17, докато акциите на Microsoft си възвърна позициите, след като оцени дела си в OpenAI на 135 милиарда долара.

