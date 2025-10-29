1 USD
Свят Сенатът на САЩ отхвърли митата на Тръмп срещу Бразилия

Сенатът на САЩ отхвърли митата на Тръмп срещу Бразилия

bTV Бизнес екип

Гласуването приключи с резултат 52 на 48 гласа

Сенатът на Съединените щати одобри резолюция за отмяна на въведените от президента Доналд Тръмп мита срещу Бразилия. Решението представлява значителен политически ход, тъй като петима републиканци се присъединиха към демократите в подкрепа на мярката, предава БНР. 

Снимка: Reuters

Гласуването приключи с резултат 52 на 48 гласа, което отбелязва рядък случай на двупартийна съпротива срещу икономическата политика на Тръмп. Сред републиканците, подкрепили резолюцията, са сенаторите Ранд Пол, Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиза Мурковски и бившият лидер на партията в Сената Мич Макконъл.

Кои компании ще платят 300 млн. долара за балната зала на Тръмп?

Отмяната касае митата в размер на 50%, наложени от Тръмп по-рано тази година като ответна мярка срещу действията на властите в Бразилия. Президентът аргументира решението си с твърдението, че Бразилия преследва бившия си държавен глава Жаир Болсонаро за предполагаем опит за преврат след загубата му на изборите през 2022 г.

Така гласуването в Сената не само отменя конкретните мита, но и подчертава нарастващото напрежение между Конгреса и Белия дом относно външнотърговската политика и подхода към отношенията със съюзниците на САЩ.

