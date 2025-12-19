В коя европейска страна жилищата са най-надценени?

Цените на имотите растат значително по-бързо от доходите на населението

Европейската комисия отчита, че жилищният пазар в Португалия е най-надцененият в Европейския съюз, със средно завишение на цените от около 25%, което я поставя пред други прегрели пазари в общността. Макар достъпността на жилищата да се влошава в цяла Европа, именно Португалия се откроява като страната с най-сериозен проблем в това отношение, предава Euronews.

Снимка: iStock

В доклад, придружаващ инициативата на Комисията за жилищна достъпност, се посочва, че надценяването в Португалия изпреварва това в държави като Швеция, Австрия и Латвия. Институцията предупреждава, че цените на имотите растат значително по-бързо от доходите на населението, което допълнително ограничава възможностите на потенциалните купувачи, като различията между отделните страни остават съществени.

Данните показват, че през последното десетилетие най-голямо увеличение на съотношението цена–доход (PTI) е отчетено в Португалия, Нидерландия, Унгария, Люксембург, Ирландия, Чехия и Австрия. В тези държави PTI е с над 20% по-висок в сравнение с преди десет години. Този показател е стандартен инструмент за измерване на това доколко цените на жилищата съответстват на доходите на хората.

След период от десет години, през който средните цени на жилищата са нараснали с над 60%, а наемите – с повече от 20%, все повече европейци изпитват затруднения да си осигурят дом. Комисията подчертава, че жилищната криза ограничава мобилността на работната сила, затруднява достъпа до образование и отлага създаването на семейства, което има отражение както върху икономическата конкурентоспособност на ЕС, така и върху социалното сближаване.

В отговор Европейската комисия представя нов план за жилищно настаняване, насочен към увеличаване на предлагането на жилища, стимулиране на инвестициите и реформите, ограничаване на ефекта от краткосрочните наеми в райони с недостиг и предоставяне на целенасочена подкрепа за най-засегнатите групи. Стратегията поставя акцент върху младите хора, студентите, ключовите работници, домакинствата с ниски доходи и други уязвими общности.

Планът предвижда и по-тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните власти за преодоляване на структурни пречки, като трудности в строителството и натиска върху жилищния пазар в туристически райони с интензивни краткосрочни наеми. Европейският комисар по жилищното настаняване Дан Йоргенсен заяви пред Euronews, че Брюксел ще се фокусира върху ограничаване на спекулациите и насърчаване на пазарната справедливост, включително чрез преразглеждане на правилата за държавна помощ с цел по-лесна подкрепа за социални и достъпни жилищни проекти.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN