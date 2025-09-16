Нова сделка между САЩ и Китай: Какво ще е бъдещето на TikTok?

В изявление Доналд Тръмп обяви, че е постигнато съгласие за платформата и младите хора в САЩ ще са доволни

САЩ обявиха, че е постигнато споразумение с Китай по въпроса с TikTok. Това се случва малко преди крайният срок за продажбата на китайската компания или евентуалната ѝ забрана, съобщава АФП, предава БНР.

Снимка: bTV

В изявление в социалните мрежи президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато съгласие с "една компания, която младите хора в страната много желаеха да запазят". Той добави, че те ще бъдат много доволни. Освен това, в публикация в собствената си платформа Truth Social, Тръмп уточни, че на 19 септември му предстои разговор с китайския президент Си Цзинпин.

Министърът на финансите на САЩ, Скот Бесент, потвърди постигнатото споразумение след втори пореден ден на преговори с китайския вицепремиер Хъ Лифенг в Мадрид. Разговорите обхванаха и по-широкия търговски конфликт между двете държави. "Имаме рамка за сделка за TikTok“, заяви Бесент пред журналисти и потвърди, че предстоящият разговор между Тръмп и Си Цзинпин ще има за цел да финализира договореностите.

TikTok е притежание на китайскта компания ByteDance. Федерален закон в САЩ изискваше приложението да бъде или продадено, или забранено, поради съображения за национална сигурност, като това трябваше да влезе в сила ден преди встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари. Въпреки това, Тръмп реши временно да отложи прилагането на забраната, тъй като изрази известна подкрепа към TikTok.

През юни месец президентът удължи срока с още 90 дни, давайки възможност на приложението да намери купувач извън Китай, като в противен случай би било забранено в САЩ. Това удължение изтича на 17 септември. Въпреки че първоначално настояваше за пълна забрана или прехвърляне на собствеността, Тръмп впоследствие промени позицията си. Той се ангажира да защитава платформата, след като стигна до извода, че тя е допринесла за засилване на подкрепата сред младите гласоподаватели по време на изборите през ноември.

