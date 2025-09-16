1 USD
БГ Бизнес Курсът на долара за 16 септември 2025 г.

Курсът на долара за 16 септември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Доларът към днешна дата се продава за 1.66227 лева.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:50 часа българско време, което отговаря на ръст с 0,19 на сто спрямо нивото си на затваряне на търговията в понеделник.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1766 долара за евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

