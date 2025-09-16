Курсът на долара за 16 септември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Автомобилен гигант съкращава 1000 души в един от заводите си
Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година
Доларът към днешна дата се продава за 1.66227 лева.
Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:50 часа българско време, което отговаря на ръст с 0,19 на сто спрямо нивото си на затваряне на търговията в понеделник.
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1766 долара за евро.
Емблематичният актьор си отиде на 89-годишна възраст
Защо не е добре да оставяме зарядните устройства постоянно включени?