Един на всеки трима европейци вече използва TikTok

TikTok затвърждава позициите си като водеща платформа в Европа

TikTok има над 200 милиона потребители месечно в Европа, или приблизително един на всеки трима граждани на континента, съобщи платформата за кратки видеоклипове в петък. С все по-устойчиво темпо TikTok затвърждава позициите си като водеща платформа сред социалните мрежи в Европа, предава CNN.

Снимка: iStock

Актуалните данни отбелязват значителен ръст спрямо предходната година, когато потребителите от региона са били 175 милиона. Успехът на TikTok се дължи основно на ангажираността на младите поколения, като тийнейджърите продължават да бъдат най-активната аудитория.

Собственост на китайския технологичен гигант ByteDance, TikTok вече премина границата от 1 милиард активни потребители месечно в световен мащаб. Европа остава един от ключовите пазари за компанията, въпреки продължаващите предизвикателства от страна на регулаторите и политически фигури. Приложението се позиционира като забавна платформа за кратки видеа и като инструмент за икономическо влияние в сферата на храната, модата и музиката.

TikTok вече има осезаемо отражение върху реалния свят, като пример за това е кулинарната сцена в Ню Йорк. Все повече ресторанти и пекарни адаптират менюто си спрямо TikTok тенденции и така се раждат все повече нови кулинарни хитове.

Въпреки огромния си успех, TikTok остава обект на сериозен политически и юридически натиск. Компанията е в центъра на геополитическия сблъсък между САЩ и Китай, като американският президент Доналд Тръмп открито настоява за продажбата на американските ѝ активи.

