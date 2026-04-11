Нова функция на смарт очилата на Meta ще анализира с какво се храним

Според експерти новата функция може да повлияе негативно на хранителните навици на потребителите

„Кошмари за личните данни“ и „порочни очила“ – така част от критиците описват смарт очилата Ray-Ban на Meta. Сега към тези определения се добавя и ново притеснение - технологията може да повлияе негативно на хранителните навици и дори да засили хранителни разстройства.

Компанията обяви нова функционалност за своите AI очила, която ще позволява на потребителите да следят какво ядат. Чрез гласова команда или снимка очилата ще разпознават храната, а Meta AI ще извлича хранителни данни и ще ги записва в персонален дневник.

Потребителите ще могат да задават въпроси като „Какво да ям, за да имам повече енергия?“ или „Подходящо ли е това за целите ми?“, а системата ще отговаря въз основа на събраната информация и зададените предпочитания.

„С времето дневникът за хранене ще предоставя все по-персонализирани прозрения, които помагат за по-здравословни и информирани избори“, посочват от компанията.

Автоматично следене

По-притеснителна за експертите обаче е бъдещата фаза на технологията. От Meta планират да въведат автоматично разпознаване на храната – без потребителят да прави снимка или да подава команда. Очаква се очилата сами да „разбират“ какво се консумира и да генерират анализи в реално време.

Това означава, че устройството вероятно ще трябва да работи с постоянен визуален запис – включително в обществени пространства като ресторанти, което поставя сериозни въпроси за личните данни и неприкосновеността, пише БГНЕС.

Колко точен може да бъде AI?

Освен темата за поверителността, остава и въпросът за надеждността. Проследяването на калории и хранителни стойности по принцип изисква точни измервания и допълнителна информация. В случая AI трябва едновременно да разпознае храната, съставките и количеството – задача, която дори за хората често е трудна.

Това поражда съмнения дали подобни препоръки няма да бъдат неточни или подвеждащи.

Още по-сериозен е потенциалният психологически ефект. Експерти предупреждават, че подобна функция може да засили обсесивно поведение около храната или да повлияе негативно на хора с вече съществуващи проблеми.

Има вече случаи, при които чатботове дават съмнителни съвети – включително препоръки за гладуване. В подобен контекст въпроси като „Ще отслабна ли, ако пропусна хранене?“ или „Това прекалено калорично ли е?“ могат да доведат до опасни насоки.

Функцията се очаква да бъде въведена това лято и първоначално ще бъде достъпна само за потребители над 18 години в САЩ – ход, който подсказва, че и самата компания е наясно с потенциалните рискове.