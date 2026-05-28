Забравете за Париж: Това е градът, който разби европейския имотен пазар с 11% доходност

ТОП 5 пазара в еврозоната с най-висока доходност от наеми

В момента европейският имотен пазар претърпява мащабна трансформация. Традиционно горещи точки са Париж, Амстердам и Мювхен, които са известни с висок престиж и десетилетия на неспирен растеж на цените. Тези градове вече не са най-печелившите мста за инвестиция. Нови данни от Global Property Guide за 2026 г., цитирани от Euronews, разкриват, че най-високата доходност от наеми в еврозоната се е изместила към по-пренебрегвани, регионални и предимно южноевропейски пазари.

Ето кои са петте най-доходоносни града в еврозоната, подредени в ТОП 5, където инвеститорите получават най-висока възвръщаемост за всяко инвестирано евро:

1. Катания, Италия

Средна доходност от наем: 9,17%

Ключово предимство: Целогодишен туризъм и рекордно евтини имоти.

Шампионът по доходност в еврозоната за 2026 г. е сицилианският град Катания, разположен в подножието на вулкана Етна. Близостта му до перлата Таормина (само на 50 км) поддържа изключително активен пазар на краткосрочни и дългосрочни наеми през цялата година.

Апартамент с една спалня тук струва около 70 000 евро и носи наем от 650 евро на месец (11,14% брутна доходност). Истинският хит обаче са малките студиа: при покупна цена от едва 51 000 евро те осигуряват фантастичните 12% годишна доходност. Това превръща Катания в най-печелившия пазар на имоти под наем в Европа в момента.

2. Палермо, Италия

Средна доходност от наем: 8,25%

Ключово предимство: Средиземноморски начин на живот на изключително ниски цени.

Столицата на Сицилия предлага комбинация, която привлича инвеститори от цял свят: магнетична култура и цени на имотите, които са необичайно ниски за западноевропейските стандарти. Освен това Италия предлага специални данъчни облекчения за чужденци, които се преместват да живеят там.

Малък двустаен апартамент струва едва 85 000 евро, а се наема за 700 евро на месец, което се равнява на впечатляващата доходност от 9,88%. По-големите тристайни имоти (около 115 000 евро) поддържат стабилна възвръщаемост от около 8,3%.

3. Корк, Ирландия

Средна доходност от наем: 8,20%

Ключово предимство: Бум в технологичния и фармацевтичния сектор.

Вторият по големина град в Ирландия изпреварва столицата Дъблин по доходност, предлагайки много по-достъпни начални цени за инвеститорите. Корк преживява сериозен икономически и демографски растеж, благодарение на международните корпорации, базирани там.

Двустаен апартамент (с една спалня) струва около 235 000 евро, а наемът е 1600 евро на месец (8,17% доходност). Още по-висока възвръщаемост обаче носят по-големите апартаменти с две спални.

4. Ювяскюля (Jyväskylä), Финландия

Средна доходност от наем: 8,02%

Ключово предимство: Университетски град, в който близо 1/3 от жителите са студенти.

Ювяскюля е голямата изненада в класацията и най-доходоносният пазар в Северна Европа. Разположен във финландския езерен регион, градът е известен с архитектурата на Алвар Аалто и огромния брой млади хора, които гарантират нулев риск от липса на наематели.

Едностаен апартамент тук струва около 90 000 евро, а месечният наем е 680 евро. Това осигурява отлична брутна доходност от 9,07%.

5. Торино, Италия

Средна доходност от наем: 7,68%

Ключово предимство: Силно студентско търсене и ниски входни цени.

Дълго време засенчван от скъпия Милано, бившият индустриален център на Fiat днес крие невероятен инвестиционен потенциал зад бароковите си фасади. Градът съчетава ниски разходи за покупка на имот с постоянно търсене от студенти и инженерния сектор.

Апартамент с една спалня в Торино извън центъра струва около 99 000 евро и носи месечен наем от 850 евро. Това генерира брутна доходност над 10% – нещо изключително рядко за голям град в Западна Европа. В историческия център обаче цените скачат, а доходността пада до около 5,6%.