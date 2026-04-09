1 USD
1.1706 BGN
Агнешкото стига над 20 евро за кг. в тези два наши града

bTV Бизнес екип

Традиционно най-скъпата част от великденската трапеза е агнешкото. Агнешкото месо поскъпва равномерно в цялата страна, но с разлика в интензивността: черноморските и южните региони (Варна, Кърджали, Стара Загора) поглъщат ценовото поскъпване по-бързо. Това показват данните от Системата за агропазарна информация (САПИ) за тринадесетата седмица на 2026 г. (към 25 март), предоставен на БТА. 

Най-скъпото агнешко 

В Пазарджик и Пловдив цените вече са достигнали нива от над 20 евро за килограм - значително над националната средна цена от 15,92 евро за килограм, което отразява специфики в местната верига на доставки, пише в анализа.

Цяло агне тази година излиза между 150 и 170 евро.

Животновъдите са категорични – сумата от 170 евро е „нормална“ на фона на икономическата реалност. Основните фактори, които движат поскъпването, са скъпия фураж, ръст на труда и празничния пик.

За много българи сумата за едно агне е сериозен удар по семейния бюджет. Очаква се голяма част от купувачите да се насочат към закупуването на по-малки порции или по-евтини алтернативи, докато пазарът на цели агнета вероятно ще остане запазен за по-големи фамилни събирания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

