Преди изборите: Колко струва малката потребителска кошница преди 3 г. и колко сега?

Кой е най-скъпият продукт в кошницата?

Докато предизборните обещания отново заливат ефира, истинският барометър за състоянието на държавата не се намира в партийните централи, а на касите в хранителните магазини. Каква е била цената на храните между първите изборип реди три години и днешния вот през 2026 г.?

От 115 лв. до 59,48 евро

Снимка: bTV

През 2024 г. основните хранителни стоки от малката потребителска кошница излизат на българските домакинства около 115 лв. Екипът ни направи проверка на част от продуктите, за да види как се движат цените за последните години. Ето какво показват данните от НСИ:

Проверка на данни от НСИ за 2024:

Хляб (бял) – 2,47 лв. (1,26)

Мляко (кисело) - 3.53 лв. (1.80 евро)

Мляко (прясно) - 2.76 лв. (1.41 евро)

Ориз - 3.82 лв. (1.95 евро)

Брашно - 1.66 лв. (0,85 евро)

Олио - 2.92 лв. (1.49 евро)

Сирене - 13.66 лв. за кг. (6.98 евро)

Яйца - 0.43 лв. (за брой) (0.22 евро)

Кашкавал – 19.19 лв. за кг. (9.81 евро)

Цената на същите продукти през 2026 г.

Снимка: iStock

Малката потребителска кошница (МПК) достигна до 59,48 евро през февруари 2026 г. Наблюдаваме увеличение спрямо януари с 0,68 евро, това е 1,2% ръст спрямо януари и 4,8% спрямо юни 2025 г. Проверяваме цените като последните данни от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показват:

Хляб (бял) – 1 евро

Мляко (кисело) - 0,71 евро

Мляко (прясно) - 1,19 евро за литър

Ориз - 1,64 евро за килограм

Брашно - 0,76 евро за килограм

Олио - 1,77 евро за литър

Сирене - 6,04 евро за килограм

Яйца – 0,23 евро (за брой)

Кашкавал – 9,33 евро за килограм

Най-скъпият продукт в кошницата (на единица мярка - килограм) и в двата периода е кашкавалът:

През 2024 г.: 19,19 лв./кг (9,81 евро).

През 2026 г.: 9,33 евро/кг.

Въпреки че общата стойност на кошницата леко се е повишила, интересна подробност в данните е, че цената на самия кашкавал е отбелязала лек спад (от 9,81 евро на 9,33 евро), но той остава най-скъпата позиция в списъка.

Малката потребителска кошница е поскъпнала с 1,16% спрямо 2024 г. (от 115 лв. на 59,48 евро). Важно е да се отбележи, че според текста темповете на инфлация се ускоряват в последната година, като само за периода юни 2025 – февруари 2026 г. ръстът е 4,8%.

Кашкавалът остава най-скъпата стока в кошницата с цена от 9,33 евро (около 18,25 лв.) за килограм. След него се нарежда сиренето (6,04 евро).

Наблюдава се „ножица“ в цените – докато при млечните продукти (сирене и кашкавал) има лек спад спрямо пиковите стойности от 2024 г., то ежедневни продукти като хляба, олиото и яйцата са поскъпнали. Хлябът е преминал психологическата граница от 1 евро (близо 2 лева), а олиото е поскъпнало с близо 20% (от 1,49 евро на 1,77 евро).