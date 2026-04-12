Netflix пусна приложение за детски игри

Целта е децата да могат да взаимодействат с любимите си герои

Netflix представи ново приложение за детски игри – Netflix Playground, което е включено в стандартния абонамент за платформата, съобщи TechCrunch.

Приложението е предназначено за деца до 8 години и предлага разнообразие от игри с герои от популярни поредици като Peppa Pig и Sesame Street. То дава възможност на децата да се включат в различни забавни и образователни дейности, като игри за памет, координация и творчество.

Netflix Playground вече е достъпно в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Филипините и Нова Зеландия, а глобалното му пускане е планирано за 28 април. Приложението може да се използва както на устройства с iOS, така и с Android.

Едно от основните му предимства е, че работи и без интернет връзка, което го прави удобен вариант за пътуване или ситуации без достъп до мрежа.

От компанията посочват, че целта е децата не само да гледат съдържание, но и активно да взаимодействат с любимите си герои. С този ход Netflix продължава да развива гейминг съдържанието си, като се насочва по-ясно към най-младата аудитория.