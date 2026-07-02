Най-добрият бар в Европа се намира в наша съседка

Коя е „безспорната столица на коктейлите“ в Европа?

Европа вече има собствена класация за най-добрите барове. След години, в които европейските заведения заемаха челни позиции в световната ранглиста „50 Best Bars“, континентът вече разполага със самостоятелен списък – „50-те най-добри бара в Европа“.

Начело в класацията застана Line в Атина. Разположен в бивш склад за произведения на изкуството, той наскоро получи и престижното отличие с три значки от Pinnacle Guide. Почти всички остатъчни продукти от кухнята получават втори живот в коктейлите, сред които са Delusional Margarita, приготвена с кетчуп, горчица и картофена вода, както и Why-Ins – напитка, в която се използват почти всички плодове с изключение на гроздето.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

На второ място се нарежда Barro Negro (Bar Before Bar) отново в Атина. Заведението е известно с авторските си напитки, вдъхновени от текила и мескал, както и с внимателно подбраните сезонни съставки. Именно оригиналният подход към класическите рецепти и високото качество на обслужването му отреждат второто място в първото издание на класацията за най-добрите барове в Европа.

Сред най-интересните отличени барове е и Panda & Sons в Единбург, който заема 20-ото място. Той е скрит зад фасадата на необозначена бръснарница и отвежда посетителите до лаборатория в сутерен. Там собственикът Иън Макферсън прилага собствена техника, наречена „превключване“, чрез която заменя водата в една спиртна напитка с друга, създавайки необичайни хибридни коктейли.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

На 15-а позиция е Svanen в Осло, който се помещава в красиво реставрирана аптека от 1896 г. Вместо традиционните тинктури, днес там се предлагат коктейли, вдъхновени от чисти скандинавски съставки.

Лондон също има повод за гордост, след като се превърна в града с най-много представители в класацията и беше определен като „безспорната столица на коктейлите“ в Европа. Connaught Bar зае десетото място и беше отличен като най-добър бар във Великобритания, като журито отличи постоянството в качеството, вниманието към всеки детайл – от леда до обслужването – и цялостното преживяване за посетителите.

Топ 10 на най-добрите барове в Европа: