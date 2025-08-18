Google ще плати 30 млн. евро глоба заради измамна схема

В основата на проблема са тайни договори между Google и големи компании в Австралия

Google ще плати 30 милиона евро глоба заради тайни сделки с най-големите австралийски телекоми, които ограничавали избора на търсачки на Android устройства. Става въпрос за споразумения с Telstra и Optus, в сила до март 2021 г., чрез които Google си осигурявал монополно предимство, като изключвал конкурентите си от смартфоните, продавани в страната. Според Австралийската комисия за конкуренция и защита на потребителите (ACCC), тези действия са нарушавали антимонополното законодателство, предава Еuronews.

Снимка: Reuters

Комисията обяви, че е започнала официални съдебни действия във Федералния съд срещу подразделението Google Asia Pacific, регистрирано в Сингапур. Очаква се съдът да се произнесе по предложената санкция от 50 милиона австралийски долара – част от общата глоба, договорена между двете страни. Междувременно Google е приел да плати глобата, както и да предприеме конкретни мерки за ограничаване на вредното си поведение в бъдеще.

В основата на проблема са тайни договори между Google и двете най-големи телекомуникационни компании в Австралия – Telstra и Optus. В продължение на 15 месеца, Google Search е била единствената предварително инсталирана търсачка на Android телефони, продавани чрез тези оператори. Други търсачки – включително потенциални конкуренти като Bing или DuckDuckGo – са били изцяло изключени. В замяна, телекомите са получавали част от приходите от реклами, които Google реализирал чрез търсенията на тези потребители.

По собствено признание, Google е приел, че тези споразумения са довели до „значително намаляване на конкуренцията“. Това съгласие е част от съдебно изпълнимо споразумение, с което компанията се ангажира да не включва подобни клаузи в бъдещите си договори с производители на телефони и телеком оператори. Така Google обещава да премахне ограниченията за предварително инсталиране и задаване по подразбиране на търсачката си в устройствата с Android.

Снимка: iStock

„Подобно поведение, което ограничава конкуренцията, е незаконно в Австралия, защото води до по-малък избор, по-високи разходи и влошено обслужване за потребителите“, коментира председателката на ACCC Джина-Кас Готлиб. Според нея, случаят е особено важен в контекста на навлизането на ново поколение търсачки, базирани на изкуствен интелект, които променят начина, по който хората достъпват информация. Това прави свободната конкуренция още по-ключова.

