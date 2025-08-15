Хиляди акаунти в Instagram бяха закрити - има ли вероятност следващият да е вашият?

Някои са загубили бизнеси, архиви със снимки, а други дори се страхуват от наказателни последствия

През последните месеци хиляди потребители на Instagram се оказаха внезапно изключени от платформите – без ясно обяснение, но с тежкото обвинение в нарушаване на политиките срещу сексуално насилие над деца. Стотици са се свързали с BBC, твърдейки, че блокирането им е било погрешно, често провокирано от алгоритмични грешки. Според тях, не просто са изгубили акаунт – те са загубили бизнеси, архиви със снимки, а някои дори се страхуват от наказателни последствия. В основата на проблема стои автоматизираната система за модериране на съдържание на Meta, която засега отказва коментар, макар да отменя забрани, когато случаите добият публичност.

Снимка: iStock

Ясмин Бусимед, 26-годишна предприемачка от Холандия, споделя колко опустошителна е била загубата на профила ѝ. Създавала е своя Instagram магазин в продължение на пет години, но изведнъж остава без последователи, клиенти и онлайн присъствие – след като Meta я обвини, че нарушава правилата на платформата. Едва след намесата на BBC акаунтът ѝ е възстановен, само за да бъде повторно спрян пет минути по-късно – този път личният ѝ профил.

Друг случй е 21-годишната Лусия от Остин, Тексас, която е блокирана за предполагаемо нарушаване на правилата срещу сексуална експлоатация, но никога не ѝ е казано коя публикация е причината. Лусия предполага, че снимка с нейна приятелка по бански, или споделяне на клипове със сестра ѝ, може да е задействало автоматизираната система. Обвинението ѝ е особено травмиращо, предвид амбицията ѝ да работи като адвокат в защита на правата на деца.

Снимка: iStock

Над 36 000 души са подписали петиция, обвинявайки Meta в несправедливи блокирания, а хиляди обсъждат преживяванията си в Reddit и социалните мрежи. Централното обвинение е, че изкуственият интелект на Meta не само блокира погрешно, но и сам обработва жалбите, без човешка намеса. Контакт със служител се осъществява само чрез платената услуга Meta Verified, която също не гарантира резултат. Компанията отказва да коментира, макар че Instagram заявява, че AI технологиите са "сърцето" на процеса по модериране.

Meta настоява, че предприема агресивни действия срещу реални нарушения, като през юли са премахнати над 635 000 акаунта. От Коледа досега компанията е променила политиката си за сексуална експлоатация три пъти, но не уточнява как тези промени са повлияли на конкретни случаи.

Как можете да се предпазите?

За да се предпазите от погрешно блокиране в Instagram, е важно да спазвате стриктно насоките на общността и да избягвате публикуване на съдържание, което би могло да се тълкува двусмислено от алгоритмите – например снимки с бански. Внимавайте с хаштаговете и описанията, които използвате, и активирайте двуфакторна защита за по-голяма сигурност на профила си. Архивирайте редовно съдържанието си, особено ако използвате профила си професионално, и обмислете верификация чрез Meta Verified, ако имате бизнес или публичен акаунт.

Ако все пак акаунтът ви бъде блокиран, обжалвайте веднага, но не разчитайте само на автоматичната система – в някои случаи, публичността в социалните мрежи или медиите е помогнала. Най-важното е да не разчитате изцяло на една платформа – изградете резервни комуникационни канали, като имейл списъци или собствен уебсайт, и използвайте алтернативни социални мрежи. Така ще намалите риска да останете без достъп до аудиторията или бизнеса си в случай на блокиране.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN