Броят на свободните работни позиции в САЩ се увеличава до близо 7 милиона

През февруари работодателите в САЩ са съкратили 92 000 работни места

Броят на свободните работни места в САЩ се е увеличил до близо 7 милиона през януари, надминавайки очакванията на икономистите, въпреки признаците за забавяне на американския трудов пазар. Това показват данни на министерството на труда на САЩ, предаде Асошейтед прес.

Обявите за работа са достигнали 6,95 милиона през януари спрямо 6,55 милиона през декември.

Същевременно съкращенията на работни места леко намаляват, а броят на американците, които доброволно напускат работата си - показател за увереността им, че могат да намерят нова заетост - също се понижава умерено.

След края на ограниченията заради пандемията от КОВИД-19 свободните работни места в САЩ достигнаха рекордните 12,3 милиона през март 2022 година.

Въпреки увеличаването на свободните позиции американският трудов пазар показва признаци на отслабване. Миналия месец работодателите са съкратили 92 000 работни места. През 2025 г. нетното наемане е било под 10 000 работни места месечно - най-слабият темп на растеж извън периодите на рецесия от 2002 г. насам.

Американската икономика остава относително устойчива въпреки въведените от президента Доналд Тръмп мита върху вноса и мерките за депортиране на мигранти.

В същото време министерството на търговията на САЩ съобщи, че икономическият растеж се е забавил значително през последните три месеца на 2025 година. Брутният вътрешен продукт е нараснал с 0,7 на сто - около два пъти по-малко от първоначалната оценка за четвъртото тримесечие и значително под ръста от 4,4 на сто през третото тримесечие.

Несигурността около икономическите перспективи се засилва и заради войната в Иран, предаде БТА.

