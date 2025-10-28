Microsoft на 50 години: Каква е историята на глобалната технологична компания?

Microsoft е водеща компания в сферата на технологиите и развиването на изкуствения интелект

Microsoft е американска мултинационална технологична корпорация, която започва историята си на 4 април 1975 г. Основана от Бил Гейтс, който напуска Харвард, и неговия приятел от детството Пол Алън, компанията се превръща в най-голямата софтуерна фирма в света.

Как Microsoft постигна такъв успех?

Компанията разработва, лицензира и поддържа разнообразни софтуерни продукти и услуги, които покриват различни нужди. През 2000 г. Стив Балмър става новият изпълнителен директор на Microsoft, обявено от компанията. Той се познава с Бил Гейтс още от Харвард, преди Гейтс да напусне университета. Въпреки първоначалните съмнения относно способностите му, Microsoft запазва лидерството си както на корпоративния, така и на потребителския пазар. Основният източник на приходи и силна позиция на компанията остава бизнес секторът, но с развитието на технологиите Microsoft постепенно укрепва присъствието си и на потребителските пазари.

Ранният успех на Microsoft идва след сделката с Altair през януари 1975 г., която вдъхновява Гейтс и Алън да основат фирмата. Приходите им за 1975 г. възлизат на 16 000 долара. Големият пробив настъпва през 1980 г. с партньорството с IBM, когато Microsoft предоставя операционната система DOS за IBM PC. За всяка продадена машина IBM плаща на Microsoft, а през 1990 г. Бил Гейтс представя бъдещето на компанията чрез Windows 3.0, като до този момент са продадени 60 милиона копия и Microsoft става водещият стандарт за софтуер на персонални компютри.

Преди 1990 г. Microsoft е предимно доставчик за производители на хардуер, но с нарастващата популярност на персоналните компютри по-голямата част от приходите идват от продажби на потребители. Компанията е първата софтуерна фирма, която достига 1 милиард долара приходи. С поредица нови версии на Windows Microsoft укрепва пазарния си дял на световния пазар на персонални компютри, достигащ около 90%.

През 2001 г. проектът Longhorn води до заменянето на множество предишни операционни системи с Vista, която е пусната през 2007 г. Системата предлага различни версии за различни потребители – Home (Basic или Premium), Ultimate, Business и други. Въпреки това корпоративните клиенти предпочитат Windows XP заради бързината, стабилността и сигурността ѝ. Windows 7 излиза през 2009 г. като заместител на Vista, утвърждавайки лидерството на Microsoft, а Windows 8 (2012) и последващото 8.1 (2013) въвеждат значителни промени в интерфейса, оптимизирани за таблети.

Microsoft се разширява и в областта на игрите и мобилните телефони, завоювайки значителен пазарен дял. Windows Mobile се използва от различни производители като HTC, LG и Samsung. През 2001 г. стартира Xbox, последван от Xbox Live през 2002 г., които се превръщат в голям успех, а Xbox 360 (2005) укрепва позицията на Microsoft на пазара на игри. Компанията е принудена да намали цените на конзолите, за да се конкурира ефективно, което я прави най-популярната в американските домове.

Придобиването на Skype през 2011 г. за 8,5 милиарда долара е най-голямото в историята на Microsoft и целта е конкуренция с Apple FaceTime и Google Voice, интегрирайки Skype в Outlook, Xbox и Windows телефони. Компанията навлиза и в облачните услуги с Windows Azure (2008) и Office 365 (2011), позволявайки създаване на инфраструктура и използване на приложения като Word и Excel в облака. SQL Server 2012 предлага значителни подобрения, включително Always On за по-висока наличност и лесна съвместимост с облака, заедно с по-добра производителност и програмируемост на базите данни.

Днес Microsoft остава водеща компания в няколко ключови сфери. Тя е сред водещите играчи в облачните изчисления чрез платформата Azure и продължава да развива своя софтуер, използван от милиони потребители по света. Освен това Microsoft е значима сила в гейминга с Xbox и инвестира активно в изкуствения интелект, разширявайки възможностите на своите продукти и услуги.

