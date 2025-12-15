BGN → EUR
Дума на деня: Устойчивост

Какво означава и как се използва терминът „устойчивост“?

Устойчивост означава да използваме природните и икономическите ресурси разумно, така че да ги запазим и за бъдещите поколения. Това включва отговорно отношение към енергията, водата и суровините, както и вземане на решения, които не водят до дългосрочни щети за околната среда. Основната идея е развитието да не става за сметка на природата.

В бизнес контекста устойчивостта означава компаниите да се развиват и да реализират печалба, като едновременно с това спазват екологични и социални стандарти. Това включва намаляване на замърсяването, по-ефективно използване на ресурсите и грижа за служителите и обществото. Устойчивият бизнес търси баланс между икономическия успех, опазването на природата и доброто качество на живот.

