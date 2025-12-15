BGN → EUR
София и Варна са първи по доходи, Смолян -по образование

София и Варна са първи по доходи, Смолян -по образование

bTV Бизнес екип

Изследване на Института за пазарна икономика поставя на първо място по образование в страната област Смолян. Първа по здравни грижи е Плевенска област, а Стара Загора е с най-голям ръст на заплатите през годината. Според показателите за развитие в т.нар. "регионални профили", София остава с най-високи оценки за икономическо и за социалното развитие.

По доходи и стандарт на живот Стара Загора се нарежда на трето място след София и Варна. Брутният вътрешен продукт на човек от населението е вторият най-висок, а заплатите отбелязват най-големият ръст в страната. Размерът на пенсиите също е сравнително висок, съобщава БНР.

В Русе - заетостта продължава да нараства и надхвърля 80% - с 5 на сто над средната за страната през 2024 година. Областта е с най-добър образователен статус на работната сила. Проблем остава ниският дял на населението в трудоспособна възраст.

София област е с най-висока стойност на произведената продукция от един нает и дял на приходите от износ – почти двойно по-голям  от средните нива за страната. Вътрешните и външните инвестиции продължават да нарастват. Високо остава и усвояването на европейските фондове.

Монтана е с най-ниски местните данъци през 2025 година.

Смолян продължава да е сред първенците в образованието. Учениците са с втори резултат в страната по успех на матурата по български език и литература.

В Плевен - осигуреността с лекари е значително по-висока от средната за страната, както при общопрактикуващите, така и при специалистите. Плевен остава и областта с най-голяма болнична леглова база в страната.

