Последвайте ни
БГ Бизнес Българите теглят с 20% по-големи кредити

Българите теглят с 20% по-големи кредити

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Общият обем на заемите надхвърли 53 млрд. лева

Данни на БНБ показват, че българите са изтеглили с 20% по-големи кредити през първите 9 месеца на годината, съобщава БНТ. Броят на изтеглените кредити на годишна база се запазва, но стойността расте заради инфлацията и по-скъпите имоти.

За какво хората теглят кредит?

Снимка: iStock

Близо 2,9 милиона кредита са изтеглени от домакинствата и малките фирми у нас през третото тримесечие на 2025 г. Две трети от тях са на стойност до 5000 лева. Общата им сума обаче расте значително за година – от 46 милиарда лева през 2024 г. до над 53 милиарда тази година.

Най-често хората теглят кредити, за да покрият разходи, които не могат да финансират със собствени средства. Това са покупка на жилище, образование или неотложни разходи.

Експерт: Ето 3 правила как студентите да не затъват в дългове

Защо домакинствата прибягват към кредит?

Снимка: iStock

Според хората причината е в поскъпването на живота. Пред БНТ доц. д-р Владимир Ценков – финансист казва:

„Тоест можем да приемем, че тези кредити не се теглят с цел посрещането на някакви текущи нужди, които са свързани с по-висока цена на живот, а по-скоро като този страничен ефект от очакванията за влизане в еврозоната за увеличаване на цените на недвижимите имоти.“

„Аз мисля, че се надува в момента един сериозен имотен балон и не мога да разбера какъв е тоя невероятен оптимизъм да се пазаруват имоти, които не ни трябват в момента.“

Финансистите отчитат и растеж на депозитите. До края на септември те са били в размер на 96 милиарда лева.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

