Българите теглят с 20% по-големи кредити

Общият обем на заемите надхвърли 53 млрд. лева

Данни на БНБ показват, че българите са изтеглили с 20% по-големи кредити през първите 9 месеца на годината, съобщава БНТ. Броят на изтеглените кредити на годишна база се запазва, но стойността расте заради инфлацията и по-скъпите имоти.

За какво хората теглят кредит?

Снимка: iStock

Близо 2,9 милиона кредита са изтеглени от домакинствата и малките фирми у нас през третото тримесечие на 2025 г. Две трети от тях са на стойност до 5000 лева. Общата им сума обаче расте значително за година – от 46 милиарда лева през 2024 г. до над 53 милиарда тази година.

Най-често хората теглят кредити, за да покрият разходи, които не могат да финансират със собствени средства. Това са покупка на жилище, образование или неотложни разходи.

Защо домакинствата прибягват към кредит?

Снимка: iStock

Според хората причината е в поскъпването на живота. Пред БНТ доц. д-р Владимир Ценков – финансист казва:

„Тоест можем да приемем, че тези кредити не се теглят с цел посрещането на някакви текущи нужди, които са свързани с по-висока цена на живот, а по-скоро като този страничен ефект от очакванията за влизане в еврозоната за увеличаване на цените на недвижимите имоти.“

„Аз мисля, че се надува в момента един сериозен имотен балон и не мога да разбера какъв е тоя невероятен оптимизъм да се пазаруват имоти, които не ни трябват в момента.“

Финансистите отчитат и растеж на депозитите. До края на септември те са били в размер на 96 милиарда лева.

