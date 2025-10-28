Човекът, на когото е платена рекордна заплата, докато 15 000 от служителите му са съкратени

Бизнесът процъфтява и главният изпълнителен директор няма да „гладува“

Американският софтуерен гигант Microsoft има отлична фискална година, а за усилията си главният изпълнителен директор Сатя Надела получи компенсация от 96,5 милиона долара, което е с 22% повече от 79-те милиона долара, които е спечелил миналата година.

Докато голяма част от това възнаграждение е под формата на акции - близо 84 милиона долара - останалите 9,5 милиона долара са присъдени под формата на парични стимули, съобщава Windowscentral. Останалата част от сумата се базира на стандартната заплата на Надел от 2,5 милиона долара преди стимули и бонуси.

Microsoft се присъединява към NVIDIA

Неочакваният успех на Надела идва на фона на бума на изкуствения интелект, който Microsoft се стреми да подхрани със своя хардуер, софтуер, центрове за данни и партньорства. През юли Microsoft стана втората компания, достигнала пазарна капитализация от 4 трилиона долара, след като NVIDIA се присъедини към този ексклузивен клуб.

Въпреки че тази цифра падна под 4 трилиона долара през следващите месеци, това несъмнено беше страхотна година за приходите на Microsoft. Според отчета за приходите за четвъртото тримесечие на 2025 г., компанията е увеличила общите си приходи през 2025 г. до 281,7 милиарда долара, което е увеличение с 15%.

Може би най-забележителното беше впечатляващото увеличение на приходите с 34%, движено от Azure , който за първи път надхвърли 75 милиарда долара приходи. Голяма част от този растеж се основава на задоволяване на постоянно нарастващото търсене на изчислителна мощност с изкуствен интелект.

Какви са постиженията на главния изпълнителен директор?

Постиженията на Надел бяха изтъкнати като причина за рекордното възнаграждение:

- засили ролята на Microsoft във формирането на вълната от инфраструктура с изкуствен интелект, добавяйки повече от два гигавата капацитет, увеличавайки глобалното си присъствие до над 400 съоръжения в 70 региона и превръщайки всеки регион в регион с първа роля, свързана с изкуствения интелект.

- постави началото на напредъка към квантов компютър с широкомащабно приложение с въвеждането на Majorana-1, първия квантов чип, захранван от топологично ядро, отбелязвайки ключов момент в квантовите изчисления.

- постигна двуцифрен ръст на приходите (15% спрямо предходната година), потвърждавайки успеха в разработването на продукти и услуги, които клиентите ценят.

- по-нататъшно внедряване на приложенията Copilot, като броят на активните потребители на приложенията Copilot надхвърля 100 милиона месечно.

- Стартира Azure AI Foundry, помагайки на потребителите да проектират, персонализират и управляват AI приложения и агенти в голям мащаб, поддържайки повече от 70 000 потребители, включително 80% от компаниите от Fortune 500.

Според Комитета по възнагражденията на Microsoft, в писмо, приложено към декларацията за пълномощно, „Сатья Надела и неговият ръководен екип позиционират Microsoft като ясен лидер в областта на изкуствения интелект за тази технологична промяна от поколение на поколение, което позволява на Microsoft да расте дългосрочно чрез иновации, сигурност и качество“.

Сатя Надела е третият изпълнителен директор на Microsoft, след като замени Стив Балмър през 2014 г. От назначаването му заплатата на Надела непрекъснато се увеличава. Например, през 2015 г. той е спечелил близо 18 милиона долара, малка сума в сравнение с 96,5 милиона долара през 2025 г.

Хиляди уволнени

Това, което обаче хвърля сянка върху постиженията на главния изпълнителен директор, е големият брой съкращения.

Общият брой на съкращенията на работни места вече е нараснал до над 15 000, като това започна през януари 2025 г. със съкращения в множество сектори, включително игри и сигурност.

През май беше обявено, че Microsoft съкращава персонала си с 3%, като най-вече мениджмънта. Това доведе до загуба на приблизително 6000 работни места. През юни Microsoft съкрати още 305 служители, базирани във Вашингтон.

След като фискалната година на Microsoft приключи през юли, компанията обяви съкращения на 9000 служители по целия свят, засягайки различни „нива, екипи, географски региони и мандати“. И накрая, през септември, над 40 работни места бяха съкратени в Редмънд, основната база на Microsoft.

В по-широк смисъл, компания, голяма като Microsoft с 228 000 служители, неизбежно ще претърпи съкращения. И все пак, това винаги е тъжна история и е твърде често срещано явление за компания, която генерира милиарди долари приходи. Но така работи капитализмът.

По-рано тази година главният изпълнителен директор на Microsoft сподели съобщение в блога на Microsoft, в което изрази „ искрената си благодарност към тези, които си тръгнаха“.

