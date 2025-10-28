1 USD
Google ще рестартира атомна централа, за да захранва инфраструктурата си за AI

Свят

bTV Бизнес екип

Google ще рестартира атомна централа, за да захранва инфраструктурата си за AI

Свят

bTV Бизнес екип

Изкуственият интелект се очертава като голям източник на енергийно потребление

Google обяви планове за възстановяване на дейността на затворената атомна централа в щата Айова, която да захранва инфраструктурата на компанията за изкуствен интелект. Според съобщението централата "Дуейн Арнолд", която престана да работи през 2020 година, ще поднови работа през 2029 година, за да помогне за снабдяването с енергия на увеличаващите се облачни мощности и тези за изкуствен интелект на фирмата в щата.

Google вече подписа споразумение за 25 години за закупуване на енергия от съоръжението след като дейността му бъде възстановена.

AFP отбелязва, че изкуственият интелект се очертава като голям източник на енергийно потребление

През април Международната агенция по енергетика прогнозира, че търсенето на електроенергия от центровете за данни ще нарасне над два пъти до 2030 година. 

Google обяви и други инициативи за осигуряване на допълнителен енергиен капацитет, включително разработването на три модерни атомни електроцентрали в Съединените щати.

Microsoft от своя страна подписа 20-годишно споразумение с друга американска енергийна компания, което ще доведе до рестартиране на атомната централа "Три Майлс Айлънд" в Пенсилвания

Съоръжението беше затворено през 2019 година поради икономически причини, но е известно и с една от сериозните аварии, довела до разтопяването на част от активната зона на един от реакторите през 1979 година

