Meta ще следи разговорите ви с AI чатбота, за да ви продава повече

Приходите на компанията от реклама за последното тримесечие са 46,5 милиарда долара

От декември Meta ще започне да използва информацията от разговорите на потребителите със своя изкуствен интелект, за да подобри ефективността на рекламите, които предлага. Потребителите ще бъдат уведомени за това чрез известия още от следващата седмица, предава CNN.

Снимка: facebook.com/Meta

До момента Meta таргетира потребителите основно чрез данни от тяхната активност в социалните мрежи – публикации, харесвания и връзки с други хора. Сега обаче, чрез разговори с чатбота, компанията може да получава още по-преки сигнали за какво пазаруване се интересуват хората, предстоящи пътувания или лични проблеми, които конкретен продукт може да реши. Събраните данни ще бъдат използвани и за определяне какво съдържание да се показва на потребителите в платформите на Meta.

Aко някой разговаря с чатбота за туризъм, това може да бъде прието като знак, че потребителят се интересува от активности на открито, и съответно ще му бъде предложено повече съдържание на тази тема. „Както и при други персонализирани услуги, адаптираме рекламите и съдържанието спрямо вашата активност, така че преживяването ви да се развива заедно с интересите ви“, обяви компанията в блог публикацията си. Според Meta, взаимодействията с изкуствен интелект ще се превърнат в още един важен сигнал за подобряване на потребителското изживяване.

Компанията подчертава, че няма да използва чатбот разговори, свързани с чувствителни теми като религия, сексуалност, здраве, политика или етническа принадлежност за персонализиране на реклами – съобразено с политиката ѝ да не насочва реклами на базата на тези категории. Въпреки това такива теми могат да присъстват в рекламите като цяло, без да са конкретно насочени към отделни потребители.

Meta AI вече има около 1 милиард потребители месечно, макар че не е ясно колко от тях използват чатбота активно. Възможността за комуникация с него е налична в приложенията Facebook, Instagram, WhatsApp и чрез самостоятелното приложение Meta AI. Приходите на компанията от реклама остават огромни – само за последното тримесечие те възлизат на 46,5 милиарда долара, което е ръст от над 21% спрямо същия период миналата година. От началото на 2025 г. акциите на Meta са поскъпнали с почти 20%, като пазарната ѝ капитализация достигна 1,8 трилиона долара към 1 октомври.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN