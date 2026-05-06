Мъск планира инвестиция от 55 млрд. долара в завод за AI чипове на SpaceX

Общите капиталови вложения може да достигнат 119 млрд. долара

Илон Мъск планира да инвестира най-малко 55 милиарда долара в проекта си Terafab – завод за чипове за изкуствен интелект, роботика и центрове за данни в космоса. Това става ясно от публично уведомление, публикувано от окръг в щата Texas, където трябва да бъде изградено съоръжението, предаде АФП.

Проектът е свързан със SpaceX и предвижда изграждането на мащабен комплекс за производство на полупроводници. Според публикуваните документи строителството ще се реализира на няколко етапа, като инвестицията може постепенно да бъде увеличавана.

„Очакваната капиталова инвестиция за началните фази е 55 милиарда долара, а общата прогнозна инвестиция – ако бъдат реализирани всички допълнителни етапи – възлиза на 119 милиарда долара“, се посочва в документа, цитиран от БГНЕС.

Ако всички планирани етапи бъдат реализирани, Terafab може да се превърне в един от най-големите индустриални проекти в САЩ, насочени към производството на технологии за изкуствен интелект и обработка на данни.

