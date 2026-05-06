Свят Сърбия стана част от SEPA

bTV Бизнес екип

SEPA позволява бързи и стандартизирани преводи в евро

Сърбия се присъедини към Единната зона за плащания в евро, SEPA, съобщи Европейската комисия.

Това е система, която позволява банковите преводи в евро да се извършват по същия начин като вътрешните плащания, независимо дали парите се изпращат в рамките на една държава или към друга европейска страна. Решението е взето от Европейския платежен съвет. Сърбия беше включена в географския обхват на SEPA през май 2025 г.

Така Сърбия стана петата държава от групата на страните в процес на разширяване на Европейския съюз, която се присъединява към системата. От региона в SEPA вече участват Албания, Черна гора и Северна Македония. От държавите от Източното партньорство част от системата е и Молдова.

„Това ще направи трансакциите в евро между тези банки и Европейския съюз по-надеждни, по-бързи и по-евтини, като потенциално може да спести до 400 млн. евро на гражданите и бизнеса. За малките и средните предприятия това ще опрости международните разплащания и ще улесни по-активната трансгранична търговия“, се посочва в съобщението на Европейската комисия.

SEPA беше въведена през 2008 г. първо за кредитни преводи, а през 2009 г. обхвана и директните дебити, припомни БГНЕС. В еврозоната системата беше напълно приложена до 2014 г.

Благодарение на Единната зона за плащания в евро потребителите могат да извършват безкасови плащания в евро навсякъде в Европейския съюз, както и в редица държави извън него, по бърз, сигурен и ефективен начин, както в собствената си страна. Уеднаквените стандарти в държавите от SEPA премахват разликите между вътрешните и трансграничните плащания.

SEPA позволява бързи и стандартизирани преводи в евро и се използва както за обикновени плащания, така и за почти незабавно изпращане на пари и автоматично дебитиране на сметки.

