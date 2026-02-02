Мъск обмисля сливане между SpaceX, Tesla и xAI

Комбинираната група би могла да надхвърли 1 трилион долара

В технологичните среди се появиха коментари за евентуално обединяване на космическия бизнес, дейността с изкуствен интелект и производството на електрически превозни средства на Илон Мъск в гигантска структура за трилиони долари, преди потенциално листване на SpaceX на борсата. Според публикации в няколко медии Мъск проучва възможни сливания между SpaceX, Tesla и компанията за изкуствен интелект xAI, което би могло да се превърне в едно от най-мащабните корпоративни преструктурирания в технологичния и аерокосмическия сектор, предава Еuronews.

Снимка: Reuters

По информация на медиите SpaceX води разговори за сливане с xAI преди евентуално първично публично предлагане на акции по-късно през 2026 г., като паралелно се обсъжда и вариант за обединение с Tesla като алтернативен сценарий. Към момента съдържанието на тези дискусии не е публично известно, а структурата, времевата рамка и икономическата логика на подобна сделка остават неясни. Представители на засегнатите компании също не са потвърдили официално, че подобни разговори се водят.

Възможната консолидация се разглежда като част от по-широката стратегия на Мъск за по-тясна интеграция на компаниите му, които обхващат ракети, сателитни системи, социални медии и изкуствен интелект, в по-единна технологична платформа. Идеята е различните направления да се допълват и да създадат синергия между хардуерна инфраструктура и софтуерни решения.

Мащабът на евентуална сделка би бил безпрецедентен. SpaceX е била оценена на около 800 милиарда долара (670,49 милиарда евро) при продажба на акции в края на 2025 г., докато xAI е набрала 20 милиарда долара (16,76 милиарда евро) в кръг на финансиране Серия E. Според медийни оценки платформата е достигнала приблизителна стойност от 230 милиарда долара (192,77 милиарда евро) след последните инвестиционни кръгове.

Снимка: Ройтерс

На базата на тези оценки комбинираната група би могла да надхвърли 1 трилион долара (839 милиарда евро) дори преди публично листване, като някои анализи сочат, че Мъск може да се стреми към оценка, по-близка до 1,5 трилиона долара (1,25 трилиона евро), при бъдещо IPO. Подобна стойност се обосновава с комбинирането на хардуерни активи – ракети и сателитни мрежи – с изчислителна мощ за изкуствен интелект и платформи за данни, което би дало конкурентно предимство спрямо самостоятелни аерокосмически или софтуерни компании.

За SpaceX сливане с xAI би могло да ускори плановете за създаване на космически центрове за данни, насочени към по-ниски разходи за изчисления и поддръжка на модели от следващо поколение. За Tesla подобно обединение би задълбочило интеграцията между софтуера за изкуствен интелект, електрическите превозни средства, роботиката и системите за автономно управление. Стратегически това би дало на Мъск по-голям контрол върху капитала, технологичното развитие и дългосрочната инфраструктура и на трите компании, като засега разговорите остават на проучвателен етап без потвърждение, че ще се стигне до реално сливане.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN