Маймунското селфи, което може да спаси изкуството от AI

Маймунското селфи, което може да спаси изкуството от AI

bTV Бизнес екип

Къде е границата между човек и машина?

През 2011 г., в джунглата на Индонезия, британският фотограф Дейвид Слейтър проследява група редки черни макаци с гребен. Животните са нервни и не позволяват да бъдат снимани отблизо. Слейтър оставя фотоапарата си на статив, с включен автофокус и светкавица, и се отдръпва. Макаците започват да го разглеждат. Един от тях се протяга, натиска бутона и поглежда право в обектива, пише BBC.

Резултатът е прочутото „маймунско селфи“, което се превръща в кадър, който ще отприщи почти десетилетие съдебни спорове и ще се превърне в неочаквана отправна точка за най-големия правен въпрос на ерата на изкуствения интелект: кой притежава изкуството, когато авторът не е човек?

От Уикипедия до съда

Снимката бързо става световна сензация. После някой я качва в Уикипедия, откъдето може да бъде сваляна безплатно. Слейтър иска тя да бъде премахната. Отказват му с аргумента, че изображението е обществено достояние, защото не е създадено от човек. Този спор подтиква Служба за авторско право на САЩ официално да заяви: няма да регистрира произведения, създадени от нечовешки автор. В списъка с примери на първо място стои: „снимка, направена от маймуна“.

Случаят става още по-необичаен, когато PETA завежда дело от името на макака. Искът твърди, че приходите от снимката принадлежат на животното. След четири години съдът в Сан Франциско прекратява делото с прост мотив: маймуните не могат да бъдат ищци. По онова време дебатът изглежда като куриоз за правата на животните. Днес е ясно, че това е била генерална репетиция за нещо много по-голямо.

Джордж Р. Р. Мартин съди OpenAI, след като ChatGPT предложи продължение на „Игра на тронове“

Когато „авторът“ е компютър

Години по-късно компютърният учен Стивън Талер се оказва в сходна ситуация. Неговата система за изкуствен интелект, наречена DABUS, създава изображение със заглавие „A Recent Entrance to Paradise“. Талер твърди, че творбата е генерирана изцяло автономно от машината. Когато опитва да я регистрира, Служба за авторско право на САЩ отказва със същата логика като при маймунското селфи.

Талер завежда дело. Аргументът му е прост: както фотографът използва камера, така човек използва AI. Машината е инструмент. Съдът не се съгласява. А когато казусът стига до Върховен съд на САЩ, магистратите отказват да го разгледат. Така остава в сила решението: ако произведението е създадено изцяло от AI, никой не може да го притежава.

Нито машината. Нито създателят ѝ. Нито човекът, който я е използвал.

Защо това плаши (и успокоява) Холивуд

Представете си свят, в който студиа генерират безкрайни филми, музика и книги с натискане на бутон. Без актьори. Без сценаристи. Без автори. Това е една от големите тревоги около генеративния AI.

Но ако подобно съдържание не може да бъде защитено с авторско право, бизнес моделът се разпада. Няма как да притежаваш нещо, което всеки може да копира свободно. За компании като The Walt Disney Company това означава, че човешкото участие в творческия процес остава икономически необходимо.

Къде е границата между човек и машина?

През 2022 г. Джейсън Алън печели художествен конкурс в Колорадо с творбата “Théâtre D'opéra Spatial”, създадена чрез Midjourney. Той твърди, че е въвел стотици команди и е редактирал резултата с Photoshop. Тук въпросът вече не е „маймуна или компютър“, а колко човешка намеса е достатъчна, за да има автор?

Точно тази линия съдилищата тепърва ще чертаят.

Великобритания върви по друг път

Интересното е, че Обединено кралство има различен подход. Там автор може да бъде човекът, който е направил „необходимите уговорки“ произведението да бъде създадено от машина. Тоест възможно е да притежаваш изцяло машинно генерирано съдържание. Но и тази рамка вече е под натиск в ерата на генеративния AI.

Неочакваната поука от една усмихната маймуна

В свят, в който машините могат да произвеждат безкрайни изображения, текстове и музика, вашата човешка креативност има специален правен статут. Тя е защитена по начин, по който машинната не може да бъде.

И така, бъдещето на това, което ще четете, гледате и слушате, до голяма степен се оформя от един случаен момент в индонезийската джунгла, когато един макак се усмихва широко и натиска копчето на фотоапарат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата